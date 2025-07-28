День Крещения Руси: поздравление губернатора Севастополя Михаила Развожаева

Дорогие севастопольцы!

Поздравляю вас с Днём Крещения Руси — светлым и важным праздником для всех нас.

Этот день напоминает о великом событии, которое определило судьбу нашей Родины, заложило основы нашей веры и культуры.

Для севастопольцев этот праздник наполнен особым смыслом. Ведь именно здесь, на древней земле Херсонеса, князь Владимир принял крещение. Именно поэтому такой трепет испытываешь каждый раз, когда приходишь на службу в Свято-Владимирский собор в Херсонесе или прогуливаешься по музейно-храмовому комплексу «Новый Херсонес». Чувствуешь: это святое место. Здесь — колыбель нашей веры.

Севастополь и сегодня хранит эту древнюю память. 28 июля в Севастополе теперь двойной праздник: это ещё и день рождения «Нового Херсонеса». Он открылся ровно год назад и стал новой точкой притяжения — чтобы увидеть его, к нам приезжают из всех концов России, из других стран!

У России, у Севастополя — колоссальное культурное и историческое наследие. Наша задача — беречь его, жить по заветам добра и милосердия, которые пришли на Русь вместе с православием.

С праздником! С Днём Крещения Руси!

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев