День молодежи и выпускные: планируют ли в Крыму вводить запрет на продажу алкоголя

В более чем 40 регионах России будет действовать запрет на продажу алкоголя 27 июня – в День молодежи и день проведения школьных выпускных вечеров. Республика Крым не вошла в число таких регионов, а вот в Севастополе ограничения действовать будут. Как сообщили РИА Новости Крым в региональном минпромторге, на 27 июня дополнительных ограничений на розничную продажу алкогольной продукции не предусмотрено.

По информации РИА Новости, в число российских регионов, где 27 июня не будут продавать спиртное, вошли Севастополь, Запорожская и Херсонская области, Луганская Народная Республика. В ДНР установлен запрет на розничную реализацию алкоголя в день выпускных вечеров, в том числе 27 июня.

Отмечается, что ограничения на розничную продажу алкоголя в определенные дни устанавливаются на основании региональных законов или иных подзаконных актов региональных властей.

В 2026 году празднование Дня молодежи в последнюю субботу первого летнего месяца приходится на 27 июня. Министерство просвещения РФ рекомендовало регионам провести выпускные также 27 июня.

Ранее сообщалось, что в Крыму не зафиксировано ни одного случая отравления спиртсодержащими напитками среди детей за прошлый год.

источник: РИА Новости Крым

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