День народного единства: в Крыму в преддверии праздника вручили награды работникам различных отраслей

Обращаясь к присутствующим, Сергей Аксёнов отметил, что День народного единства символизирует такие вечные смыслы и ценности, как единство и любовь к Родине, вера и верность, мужество и самоотверженность. «Именно они не раз помогали нашему народу выходить победителем из самых тяжелых испытаний, которых было немало в российской истории. Сегодня каждый из нас на своем месте вносит весомый вклад в развитие и преображение Крыма и России, в поддержку тех, кто сейчас находится на линии боевого соприкосновения, – сказал Глава Крыма.

По словам Сергея Аксёнова, в единстве и сплоченности, в искреннем стремлении к правде и справедливости заключена великая сила и залог нашей общей Победы.

Это должны помнить и молодые люди, которым сегодня вручены их первые паспорта граждан Российской Федерации. Благодарю крымчан за созидательный труд, вклад в общее дело! Желаю всем мира, согласия, реализации намеченных планов и новых успехов в работе на благо Отечества! – подчеркнул Глава республики.

В ходе мероприятия были вручены: медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, медаль «За труды в культуре и искусстве», знак отличия «За наставничество», почетные звания «Заслуженный работник культуры Российской Федерации», «Заслуженный врач Российской Федерации», «Заслуженный учитель Российской Федерации», Почетная грамота Президента Российской Федерации, Благодарность Президента Российской Федерации, орден «За верность долгу», медаль «За отличие в труде», медаль «Родительская доблесть», Почетная грамота Главы Республики Крым, Благодарность Главы Республики Крым, Отличительный знак «Часы от Главы Республики Крым», Почетная грамота Совета министров Республики Крым.

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым