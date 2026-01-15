День образования Следственного комитета РФ — поздравление Главы Крыма Сергея Аксёнова

Поздравление Главы Республики Крым Сергея Аксёнова с Днем образования Следственного комитета Российской Федерации.
Сегодня важная дата в новейшей истории правовой системы нашей страны: 15 лет назад был образован Следственный комитет Российской Федерации как самостоятельный государственный орган. Поздравляю сотрудников и ветеранов СК с профессиональным праздником!
Ваша работа не является публичной, но она очень важна для общества. Вы посвящаете себя служению России и Закону – так сказано в Присяге сотрудника Следственного комитета. Вносите значительный вклад в борьбу с преступностью, экстремизмом и терроризмом, защищаете интересы государства и общества, права и свободы граждан.
Основа вашей работы – принципы объективности и справедливости, ваши успехи и достижения способствуют укреплению доверия людей к правоохранительным органам.
Многие следователи участвуют в расследовании преступлений украинских неонацистов против мирного населения, в решении задач, направленных на обеспечение законности и правопорядка в исторических регионах.
Сотрудники Главного следственного управления Следственного комитета РФ по Республике Крым и городу Севастополю достойно выполняют свой долг, работают четко, эффективно и оперативно.
Благодарю всех за высокий профессионализм и ответственность, желаю крепкого здоровья, благополучия и новых успехов в благородном деле служения Отечеству и Закону! – говорится в поздравлении Главы республики.
источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись! С тегами: Следственный комитет Крыма и Севастополя
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!
С тегами: Следственный комитет Крыма и Севастополя