День образования Следственного комитета РФ - поздравление Главы Крыма Сергея Аксёнова
фото: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым

День образования Следственного комитета РФ — поздравление Главы Крыма Сергея Аксёнова

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 10:32 15.01.2026

Поздравление Главы Республики Крым Сергея Аксёнова с Днем образования Следственного комитета Российской Федерации.

Сегодня важная дата в новейшей истории правовой системы нашей страны: 15 лет назад был образован Следственный комитет Российской Федерации как самостоятельный государственный орган. Поздравляю сотрудников и ветеранов СК с профессиональным праздником!

Ваша работа не является публичной, но она очень важна для общества. Вы посвящаете себя служению России и Закону – так сказано в Присяге сотрудника Следственного комитета. Вносите значительный вклад в борьбу с преступностью, экстремизмом и терроризмом, защищаете интересы государства и общества, права и свободы граждан.

Основа вашей работы – принципы объективности и справедливости, ваши успехи и достижения способствуют укреплению доверия людей к правоохранительным органам.

Многие следователи участвуют в расследовании преступлений украинских неонацистов против мирного населения, в решении задач, направленных на обеспечение законности и правопорядка в исторических регионах.

Сотрудники Главного следственного управления Следственного комитета РФ по Республике Крым и городу Севастополю достойно выполняют свой долг, работают четко, эффективно и оперативно.

Благодарю всех за высокий профессионализм и ответственность, желаю крепкого здоровья, благополучия и новых успехов в благородном деле служения Отечеству и Закону! – говорится в поздравлении Главы республики.

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым

