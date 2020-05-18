День памяти жертв депортации народов Крыма в Севастополе

Напомним, в этот день в 1944 году из Крыма в Среднюю Азию был отправлен первый эшелон представителей армянского, болгарского, греческого, итальянского, крымско-татарского, немецкого и других народов, населявших Крымский полуостров.

В 1994 году учреждена траурная дата – День памяти жертв депортации народов Крыма. В 2008 году в Севастополе был установлен памятник жертвам депортации. Он представляет собой обелиск, каждая из граней которого посвящена депортированным народам. 18 мая 2020 года врио Губернатора Севастополя Михаил Развожаев возложил цветы к мемориалу депортированных народов Крыма. В памятном мероприятии также приняли участие представители национально-культурных обществ города, председатель Законодательного Собрания Владимир Немцев, — отмечают в пресс-службе Правительства Севастополя.