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День памяти жертв депортации народов Крыма в Севастополе
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

День памяти жертв депортации народов Крыма в Севастополе

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 13:13 18.05.2020

Напомним, в этот день в 1944 году из Крыма в Среднюю Азию был отправлен первый эшелон представителей армянского, болгарского, греческого, итальянского, крымско-татарского, немецкого и других народов, населявших Крымский полуостров.

В 1994 году учреждена траурная дата – День памяти жертв депортации народов Крыма. В 2008 году в Севастополе был установлен памятник жертвам депортации. Он представляет собой обелиск, каждая из граней которого посвящена депортированным народам. 18 мая 2020 года врио Губернатора Севастополя Михаил Развожаев возложил цветы к мемориалу депортированных народов Крыма. В памятном мероприятии также приняли участие представители национально-культурных обществ города, председатель Законодательного Собрания Владимир Немцев, — отмечают в пресс-службе Правительства Севастополя.

 

 

День памяти жертв депортации народов Крыма в Севастополе

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