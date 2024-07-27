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День памяти детей — жертв войны в Донбассе: комментарий Сергея Аксёнова
фото: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым

День памяти детей — жертв войны в Донбассе: комментарий Сергея Аксёнова

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 10:31 27.07.2024

Комментарий Главы Республики Крым Сергея Аксёнова в связи с Днем памяти детей – жертв войны в Донбассе.

Сегодня День памяти детей – жертв войны в Донбассе. Нет ничего страшнее смерти детей. Нет ничего подлее и омерзительнее, чем убийство детей.

Киевский режим убивает детей сознательно и намеренно. Бьет прицельно, стараясь, чтобы невинных жертв было как можно больше. Чтобы принести как можно больше боли и горя в русские города и русские семьи. Бьет, зная, что этих смертей не заметят лживые правозащитники, а западные хозяева похвалят, потреплют по плечу и дадут еще денег и оружия.

Аллея ангелов в Донецке – вечное напоминание миру о страшной трагедии и страшных злодеяниях. Ответственность за них лежит на всех, кто отдает и исполняет преступные приказы, кто вооружает убийц и подонков, кто покрывает и оправдывает их преступления. И они обязательно ответят. По всей строгости земных и небесных законов.

Царствие Небесное и вечная память маленьким ангелам! – говорится в комментарии Главы республики.

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым

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