День памяти сотрудников МЧС России в Севастополе: их верность долгу, их добрый нрав – помним…

Последняя пятница апреля – День памяти сотрудников МЧС России, погибших при исполнении служебных обязанностей. Подвиг пожарных и спасателей, отдавших свои жизни во имя помощи людям – бессмертен В Главном управлении МЧС России по Севастополю провели митинг памяти.

В современную историю севастопольского чрезвычайного ведомства навеки вписаны имена героев: пожарных Владимира Бидзюры и Анатолия Милоненко, пиротехников Виталия Седина, Решата Медиева, Сергея Иванова, водителя пожарного автомобиля Сергея Селезнёва. Во время несения службы ушли из жизни Павел Бородавкин, Сергей Магналюк, Алексей Челан. Коллектив Главного управления МЧС России оказывает поддержку родным и близким погибших коллег и хранит светлую память о каждом из ушедших героев. На их пример чести и самоотверженности сегодня равняются молодые поколения сотрудников, — отмечают в пресс-службе ГУ МЧС России в Севастополе.

Просмотры: 8