Прямо сейчас:
Главная | Происшествия | МЧС Крыма | День памяти сотрудников МЧС России в Севастополе: их верность долгу, их добрый нрав – помним…
Новости Республики
фото: пресс-служба ГУ МЧС России в Севастополе

Опубликовал: КрымPRESS в МЧС Крыма 16:16 24.04.2026

Последняя пятница апреля – День памяти сотрудников МЧС России, погибших при исполнении служебных обязанностей. Подвиг пожарных и спасателей, отдавших свои жизни во имя помощи людям – бессмертен В Главном управлении МЧС России по Севастополю провели митинг памяти.

В современную историю севастопольского чрезвычайного ведомства навеки вписаны имена героев: пожарных Владимира Бидзюры и Анатолия Милоненко, пиротехников Виталия Седина, Решата Медиева, Сергея Иванова, водителя пожарного автомобиля Сергея Селезнёва. Во время несения службы ушли из жизни Павел Бородавкин, Сергей Магналюк, Алексей Челан. Коллектив Главного управления МЧС России оказывает поддержку родным и близким погибших коллег и хранит светлую память о каждом из ушедших героев. На их пример чести и самоотверженности сегодня равняются молодые поколения сотрудников, — отмечают в пресс-службе ГУ МЧС России в Севастополе. 

 

Просмотры: 8

0 0 голоса
Рейтинг статьи
Подписаться
Уведомить о

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами:

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.