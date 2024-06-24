День памяти жертв депортации из Крыма армян, болгар, греков

Ровно 80 лет назад, 24 июня 1944 года, десятки тысяч наших земляков были репрессированы, выселены из родных домов и отправлены в далекую ссылку. В один день люди потеряли все.

Только после воссоединения Крыма с Россией историческая справедливость была восстановлена. Указ Президента «О мерах по реабилитации армянского, болгарского, греческого, итальянского, крымско-татарского, немецкого народов и государственной поддержке их возрождения и развития» стал важной основой государственной национальной политики в нашей республике. В рамках указа реализуются программы в разных сферах – от вопросов обустройства до поддержки национальных культур и традиций.

Залог успешного развития и процветания Крыма – в единстве народов полуострова на основе общих целей и ценностей, патриотизма и любви к нашей общей Родине – России, – говорится в комментарии Главы республики.