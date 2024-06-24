День памяти жертв депортации из Крыма армян, болгар, греков

Комментарий Главы Республики Крым Сергея Аксёнова в связи с Днем памяти жертв депортации из Крыма армян, болгар, греков.
Сегодня годовщина депортации крымских армян, болгар, греков. Память об этой трагедии объединяет крымчан всех национальностей.
Ровно 80 лет назад, 24 июня 1944 года, десятки тысяч наших земляков были репрессированы, выселены из родных домов и отправлены в далекую ссылку. В один день люди потеряли все.
Только после воссоединения Крыма с Россией историческая справедливость была восстановлена. Указ Президента «О мерах по реабилитации армянского, болгарского, греческого, итальянского, крымско-татарского, немецкого народов и государственной поддержке их возрождения и развития» стал важной основой государственной национальной политики в нашей республике. В рамках указа реализуются программы в разных сферах – от вопросов обустройства до поддержки национальных культур и традиций.
Залог успешного развития и процветания Крыма – в единстве народов полуострова на основе общих целей и ценностей, патриотизма и любви к нашей общей Родине – России, – говорится в комментарии Главы республики.
источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись! С тегами: история Крыма
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!
С тегами: история Крыма