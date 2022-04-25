День Победы в Севастополе — две сотни праздничных мероприятий и, конечно, же Парад

Подготовку к празднованию Дня Победы в Севастополе сегодня обсудили члены организационного комитета под председательством губернатора Михаила Развожаева. Участие в заседании приняли члены Правительства, представители Черноморского Флота, силовых ведомств, общественных и ветеранских организаций, а также руководители музеев.

Очень важно, что мы уже традиционно проводим заседание организационного комитета по подготовке и проведению мероприятий, приуроченных к празднованию 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне и 78-й годовщины освобождения города Севастополя от немецко-фашистских захватчиков. Каждый год мы все вместе, практически всем городом, готовимся к 9 мая. С нами Черноморский флот и все патриотические общественные организации. Для Севастополя День Победы – самый главный праздник! Уверен, что Город-Герой в очередной раз продемонстрирует, что Севастополь неслучайно считают патриотической столицей России, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя губернатора города Михаила Развожаева.

Программа празднования Дня Победы включает более 190 мероприятий, которые будут проходить на протяжении всего мая.

Севастопольцев и гостей города приглашают:

4 мая в городе проведут акцию «Парад во двор». С 7 по 9 мая на летней эстраде Приморского бульвара «Ракушка» пройдет фестиваль «Севастопольская весна». Также с 7 по 9 мая в парке Победы на площадке у фонтана «Орден Победы» состоятся концерты эстрадно-духового оркестра, будет работать полевая кухня.

7 мая в 14:00 на мемориальном комплексе «Сапун-гора» состоится историко-патриотический фестиваль «Знамена Славы». На видовой площадке в районе оборонительных сооружений пройдет реконструкция эпизода штурма Сапун-горы.

8 мая с 11:00 до 16:30 в рамках проекта «Константиновская батарея. 250 лет на страже Родины» откроется фотовыставка работ известных фронтовых корреспондентов. Будет работать полевая кухня. До 13:00 вход на мероприятие будет осуществляться по пригласительным письмам, с 13:00 вход свободный. Выставка фоторабот будет открыта для всех желающих на протяжении трех месяцев.

В День Победы, 9 мая, в 10:00 начнется военный парад войск севастопольского гарнизона, пройдет механизированная колонна военной техники и ретро-техники. После парада состоится шествие в рамках Всероссийской акции «Бессмертный полк».

На Матросском бульваре в 13:00 выступит военный оркестр Севастопольского полка войск национальной гвардии России. На летней эстраде Приморского бульвара «Ракушка» в 16:00 состоится концерт народного ансамбля ветеранов флота «Морская душа».

В 17:30 на площади Нахимова начнется большой праздничный концерт с участием творческих коллективов города.

В завершение праздничных мероприятий в 22:00 состоится артиллерийский салют в 30 залпов и фейерверк.

На протяжении всех праздничных мероприятий будет организовано волонтерское сопровождение ветеранов, акция «Подвезу ветерана» пройдет как в День Победы, так и 6, 7 и 8 мая.