День Победы в Севастополе. Как город отметит праздник в условиях режима повышенной готовности

В Правительстве Севастополя призывают севастопольцев отметить День Победы, не выходя из дома. Что касается праздничной программы мероприятий, то в этом году:
- В 8:50 на территории Ансамбля мемориального комплекса «Сапун-гора» состоится церемония зажжения Вечного огня и возложение цветов к обелиску воинской Славы.
- В 9:45 пройдет возложение венков и цветов к Мемориальной стене в честь героической обороны Севастополя 1941-1942 годов.
- Также в этот день состоится возложение цветов к братским захоронениям и памятным местам города.
- 10:00 все севастопольцы смогут увидеть трансляцию обращения Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина.
- Минутой молчания почтить память погибших в годы Великой Отечественной войны.
- В Севастопольской бухте командующий Черноморским флотом поздравит экипажи кораблей с 75-летием Победы. Прямая трансляция на СТВ и СТВ-24
- После, состоится торжественный пролет авиации Черноморского флота. Прямая трансляция на СТВ и СТВ-24
- 11:00 в память о погибших на воду будут спущены венки и цветы. Прямая трансляция на СТВ и СТВ-24
- В этот день праздничные мероприятия также пройдут в Черноморском высшем военно-морском ордена Красной Звезды училище им. П.С. Нахимова.
В этом году мы призываем всех севастопольцев оставаться дома и отметить 9 мая в онлайн-режиме. Присоединяйтесь к всероссийским онлайн-акциям! — отмечают в пресс-службе Правительства Севастополя.
А они таковы:
В 16:00 состоится акция «За Победу танцуй до победного!»
В этой онлайн-акции севастопольцы смогут закружиться в танце – у себя дома, но со всей страной. 9 мая команда Севастопольского Офицерского Бала в честь Победы снова объединит пары из разных городов России в одном мониторе. Эта акция посвящена женщинам, их великой роли в борьбе с фашизмом. Все танцы будут парными: вальс, танго, фокстрот. На этот раз все участники останутся у себя дома, но соберутся вместе на интернет-площадках севастопольского бала. Виртуально присоединиться к парам, которые будут танцевать у себя дома можно 9 мая, в 16 часов на сайте
Онлайн — акция «Бессмертный полк»
Чтобы стать участником акции «Бессмертный полк» — онлайн» вам необходимо заполнить форму с информацией и фото родственника — ветерана и своим фото на сайте Бессмертного полка России polkrf.ru и одной из партнерских площадок: сайте проекта «Банк Памяти», через социальные сети «ВКонтакте»
Акция «Окна Победы»
Даже оставаясь дома можно принять участие в массовом праздновании. Тысячи окон по всей стране могут сказать «Спасибо!». Разукрасьте вместе с ребенком окно своего дома рисунком о Победе и словами благодарности. Украсьте окно и выложите фото в соцсети с хештегом #ОКНА_ПОБЕДЫ.
Акция «Поем двором» 19.00
В 19:00 эфиры основных теле и радиоканалов прервутся для трансляции «Минуты молчания».
По её окончании ведущие предложат всем жителям России выйти на балконы или встать у окна, держа в руках традиционные штандарты либо просто фотографии с портретами своего родственника — участника Великой Отечественной войны или труженика тыла. Приглашаем всех жителей Севастополя стать участниками акции «Поем двором» — выйти на балкон или просто открыть окно и всем вместе исполнить легендарную песню «День Победы».
Вместе со всеми горожанами в это время у Мемориала героическим защитникам Севастополя 1941-1942 годов «день Победы» исполнит Ансамбль песни и пляски Черноморского флота – это выступление покажут в прямом эфире СТВ.
Записывайте происходящее на мобильный телефон и выкладывайте снятые ролики в социальные сети с хэштегом #ПоемДвором
Акция «Фонарики Победы»
В 21:50 приглашаем севастопольцев принять участие во Всероссийской акции «Фонарики Победы». В это время в знак памяти будет возможность подойти к окнам и зажечь фонарики. Источником света могут быть свечи, бытовые фонарики, фонарики телефонов и смартфонов. Но мы можем одновременно зажечь свет нашей памяти и нашей благодарности 9 мая в День Победы.
В 22:00 день завершится артиллерийским салютом в акватории Севастопольской бухты. Прямая трансляция на СТВ и СТВ-24
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