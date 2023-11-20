День правовой помощи в СИЗО-1 Симферополя: участники — несовершеннолетние подростки

В Следственном изоляторе № 1 г. Симферополя для несовершеннолетних подозреваемых и обвиняемых проведен День правовой помощи, в котором приняли участие начальник Управления Минюста России по Республике Крым Андрей Лелеко, Уполномоченный по правам ребенка в Республике Крым Ирина Клюева, адвокат ассоциации Крымской Республиканской коллегии адвокатов Михаил Брановский, председатель ОНК Республики Крым Андрей Козарь и член ОНК Диана Потапова, а также председатель Общественного совета при УФСИН России по Республике Крым и г. Севастополю Екатерина Дубровина.

В рамках мероприятия для подростков, содержащихся в пенитенциарном учреждении, проведена консультативная беседа и оказана юридическая помощь, в ходе которой были разъяснены их права и обязанности. Также, Уполномоченный по правам ребенка в Республике Крым Ирина Клюева рассказала ребятам об особенностях защиты прав и интересов при производстве по уголовному делу. Со своей стороны адвокат Михаил Брановский разъяснил несовершеннолетним порядок ознакомления с материалами уголовного дела и протоколом судебного заседания, а также рассказал о работе квалификационной комиссии адвокатской палаты Республики Крым, в которую можно обратиться, в случае если государственный защитник недобросовестно относится к своим обязанностям. Благодаря встрече участники смогли задать и обсудить со специалистами вопросы по правовой тематике и получить квалифицированные ответы, — сообщили в пресс-службе УФСИН России по Республике Крым и г.Севастополю.

пресс-служба УФСИН России по Республике Крым и г. Севастополю