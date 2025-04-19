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День принятия Крыма, Тамани и Кубани в состав Российской империи - комментарий Сергея Аксёнова
источник иллюстрации: culture.ru

День принятия Крыма, Тамани и Кубани в состав Российской империи — комментарий Сергея Аксёнова

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 10:38 19.04.2025

Комментарий Главы Республики Крым Сергея Аксёнова в связи с памятной датой России – Днем принятия Крыма, Тамани и Кубани в состав Российской империи.

Мир, справедливость, развитие, забота. Все это дала Крыму Россия. Так было в 1783 году, так было и в 2014-м.

19 апреля мы отмечаем День принятия Крыма, Тамани и Кубани в состав Российской империи.

В этот день 242 года назад императрица Екатерина Великая подписала свой судьбоносный Манифест. В истории нашего полуострова, России да и всего мира наступила новая эпоха.

Древняя Таврида под покровом России преобразилась и расцвела. Росли новые города, росла экономика. Жители полуострова получили надежную защиту, равные со всеми подданными империи права и возможности, включая свободу вероисповедания и неприкосновенность частной собственности. Все это, кстати, было прописано в Манифесте.

Россия после присоединения Крыма серьезно укрепила свое международное положение и, выражаясь современным языком, обрела статус сверхдержавы.

Ну а Европа… Она после некоторого замешательства – австрийский император Иосиф II впоследствии написал, что занятие Крыма, Тамани и Кубани было для него такой же неожиданностью, как и для всей Европы, – признала новую реальность.

Сегодня история повторяется. Таврида расцветает. Россия вернула себе статус сверхдержавы. А Запад рано или поздно будет вынужден смириться с реальностью.

С праздником, друзья! Да здравствует Россия! – говорится в комментарии Главы республики.

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым

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