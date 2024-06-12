День России — праздник сильного и независимого государства

Поздравление Председателя Совета министров Республики Крым Юрия Гоцанюка с Днем России.

12 июня – День России, страны с тысячелетней историей, богатой и самобытной культурой, великими достижениями и победами.

Это праздник сильного и независимого государства, символ единства и сплоченности его многонационального народа. Мы гордимся своей Родиной, трудимся для её процветания и блага.

Любовь к России, чувство причастности к её истории и судьбе, стремление к миру, свободе и справедливости – нравственные ориентиры для нас. Они помогают идти вперед и побеждать.

С праздником! С Днём России!