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День России — праздник сильного и независимого государства

День России — праздник сильного и независимого государства

Опубликовал: CrimeaPRESS в Актуально 12:24 12.06.2024

Поздравление Председателя Совета министров Республики Крым Юрия Гоцанюка с Днем России.

12 июня – День России, страны с тысячелетней историей, богатой и самобытной культурой, великими достижениями и победами.

Это праздник сильного и независимого государства, символ единства и сплоченности его многонационального народа. Мы гордимся своей Родиной, трудимся для её процветания и блага.

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Любовь к России, чувство причастности к её истории и судьбе, стремление к миру, свободе и справедливости – нравственные ориентиры для нас. Они помогают идти вперед и побеждать.

С праздником! С Днём России!

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