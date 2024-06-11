День России: Сергей Аксёнов вручил взрослым крымчанам награды, а паспорта — подросткам

Далее Сергей Аксёнов вручил государственные награды Российской Федерации и Республики Крым: орден «Родительская слава», медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, медаль Суворова, почетное звание «Заслуженный работник местного самоуправления Российской Федерации», Почетные грамоты Президента Российской Федерации, Благодарности Президента Российской Федерации, звание «Почетный работник агропромышленного комплекса России», ордена «За верность долгу», медаль «За отличие в труде», медаль «Родительская доблесть», Почетные грамоты Главы Республики Крым, Почетные грамоты Совета министров Республики Крым, Благодарности Главы Республики Крым, Отличительные знака «Часы от Главы Республики Крым».

В рамках мероприятия Сергей Аксёнов также вручил первые паспорта граждан Российской Федерации 14-летним жителям Республики Крым. По мнению Главы республики, крымскую молодежь отличает активность, выверенная прогосударственная позиция, патриотизм.

Ребята прекрасно понимают, что происходит в мире, выбирают правильные цели и ставят задачи, чтобы самореализоваться в будущем, принести пользу своей стране. Государство делает все, чтобы каждый мог найти в жизни свое место, – отмечает Глава Крыма.

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым