Прямо сейчас:
Главная | Севастополь | День России в Херсонесе прошел ярко и познавательно!
актуально в республике
День России в Херсонесе прошел ярко и познавательно!

День России в Херсонесе прошел ярко и познавательно!

Опубликовал: CrimeaPRESS в Севастополь 14:08 12.06.2024

Сегодня сотни жителей и гостей Севастополя пришли на тематический праздник в музее-заповеднике! В День России в Херсонесе дети и взрослые с удовольствием посетили музыкальный концерт, побывали на экскурсиях, послушали лекции по истории и культуре и поучаствовали в мастер-классах в Византийском дворике.

 День России в Херсонесе прошел ярко и познавательно!

Утром экскурсовод Роман Луца провел для гостей интерактивную экскурсию «Корсунская легенда», рассказав о крещении в древнем городе великого князя Владимира. Затем заведующая научно-архивным отделом музея-заповедника Татьяна Прохорова и заведующий экспозиционно-выставочным отделом Павел Хлебовский прочитали две увлекательные лекции ‒ «Роль царской семьи в развитии Херсонеса» и «Русский дух в картинах выдающихся живописцев».

 День России в Херсонесе прошел ярко и познавательно!

Ну и, конечно, какой праздник без музыки и аквагрима! 12 июня в Византийском дворике посетители музея-заповедника насладились концертом эстрадно-духового оркестра Центра народного творчества. А после нанесения аквагрима юные гости и их родители с радостью делали снимки у нашей интерактивной фотозоны!

Узнайте больше:  За участие в спецоперации старший лейтенант из Севастополя с позывным «Гарпун» представлен к награде

 День России в Херсонесе прошел ярко и познавательно!

В течение всего мероприятия в Византийском дворике Херсонеса Таврического работала ярмарка ремесленников и проводились творческие мастер-классы. Дети и взрослые с энтузиазмом в них участвовали, а также делали открытки бойцам специальной военной операции в рамках акции «Письмо солдату», организованной при поддержке севастопольского филиала фонда «Защитники Отечества». Ваши теплые пожелания обязательно будут переданы нашим героям! Эти письма помогут им понять, как сильно их ждут дома.

 День России в Херсонесе прошел ярко и познавательно!

Благодарим всех гостей праздника «День России в Херсонесе»! Всегда рады видеть вас в музее-заповеднике!

 День России в Херсонесе прошел ярко и познавательно!

Отдел по связям с общественностью Государственного музея-заповедника «Херсонес Таврический».

Просмотры: 9

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

С тегами: Херсонес таврический

Комментарии для сайта Cackle
Херсонес таврический
Включайтесь в обсуждение:
<br>
КрымPRESS - ВКонтакте
КрымPRESS - Дзен
Trlegram

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2024гг.