 День России в Херсонесе прошел ярко и познавательно!

Сегодня сотни жителей и гостей Севастополя пришли на тематический праздник в музее-заповеднике! В День России в Херсонесе дети и взрослые с удовольствием посетили музыкальный концерт, побывали на экскурсиях, послушали лекции по истории и культуре и поучаствовали в мастер-классах в Византийском дворике.

Утром экскурсовод Роман Луца провел для гостей интерактивную экскурсию «Корсунская легенда», рассказав о крещении в древнем городе великого князя Владимира. Затем заведующая научно-архивным отделом музея-заповедника Татьяна Прохорова и заведующий экспозиционно-выставочным отделом Павел Хлебовский прочитали две увлекательные лекции ‒ «Роль царской семьи в развитии Херсонеса» и «Русский дух в картинах выдающихся живописцев».

Ну и, конечно, какой праздник без музыки и аквагрима! 12 июня в Византийском дворике посетители музея-заповедника насладились концертом эстрадно-духового оркестра Центра народного творчества. А после нанесения аквагрима юные гости и их родители с радостью делали снимки у нашей интерактивной фотозоны!

В течение всего мероприятия в Византийском дворике Херсонеса Таврического работала ярмарка ремесленников и проводились творческие мастер-классы. Дети и взрослые с энтузиазмом в них участвовали, а также делали открытки бойцам специальной военной операции в рамках акции «Письмо солдату», организованной при поддержке севастопольского филиала фонда «Защитники Отечества». Ваши теплые пожелания обязательно будут переданы нашим героям! Эти письма помогут им понять, как сильно их ждут дома.

Благодарим всех гостей праздника «День России в Херсонесе»! Всегда рады видеть вас в музее-заповеднике!

Отдел по связям с общественностью Государственного музея-заповедника «Херсонес Таврический».