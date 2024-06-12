День России в крымских детских лагерях традиционно начинается с линейки и поднятия государственного флага Российской Федерации. Дети, проявившие себя на смене, лично поднимают флаги России на линейках. Далее проходят конкурсы рисунков на асфальте в тематике года семьи и российского триколора. Для детей среднего и старшего возраста проходят общелагерные мероприятия, посвященные истории России, историческим личностям, географии и достопримечательностям нашей страны. В рамках вечерних мероприятий пройдут творческие фестивали, посвященные культурам и традициям народов России.

Сейчас в детских лагерях Крыма отдыхают и оздоравливаются более десяти тысяч детей. Подготовка и проведение программы отдыха детей — это большая работа коллективов педагогов, методистов, вожатых, культоргов, руководителей кружков. Каждый день наполнен событийностью и возможностью детям проявить и раскрыть свои таланты. В День России каждый ребенок в детских лагерях имеет возможность через творчество проявить свои патриотические настроения и гордость за свою страну.

С этого года свой вклад в организацию детского оздоровления в Крыму вносят трудовые отряды подростков, работая аниматорами, помощниками вожатых. Тем самым, подростки уже своим трудом помогают педагогам и вожатым в детских лагерях в патриотическом воспитании подрастающего поколения.

Светлана Овсепян, руководитель педагогического направления Крымского регионального отделения Российских студенческих отрядов, отметила:

Празднование Дня России в детских лагерях Крыма стало настоящим символом патриотизма и единения. Дети и подростки не только демонстрируют свои творческие способности, но и чувствуют себя частью великой страны. Такие мероприятия воспитывают в молодом поколении любовь к Родине и гордость за её достижения.

источник: информация и фото предоставлены пресс-службой Крымского регионального отделения МООО «Российские Студенческие Отряды»