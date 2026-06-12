День России: в преддверии праздника крымчанам вручили награды

День России – один из главных государственных праздников в нашей стране. Это символ нашего прошлого, настоящего и, конечно, будущего. Несмотря ни на какие сложности и препятствия, мы уверенно движемся вперед по всем направлениям. С этим нам помогает наша консолидация, единство нашего народа. Что бы ни происходило, во все времена, как бы ни бились наши противники и недоброжелатели, нас всегда выручало наше единение, позволяло концентрировать свои силы и давать достойный отпор, бороться за будущее Отечества. Это помогло крымчанам в 2014-м. Это поможет нам и теперь в решении всех поставленных Президентом задач, – считает Глава республики.

Сергей Аксёнов поблагодарил крымчан за ответственную гражданскую позицию и твердость характера: «Спасибо за то, что никогда не отступаете, что вы всегда рядом – с Президентом и Вооруженными Силами России. Ваша поддержка бесценна как на фронтах СВО, так и в тылу».

Далее Сергей Аксёнов вручил государственные награды Российской Федерации и Республики Крым: медали ордена «Родительская слава», медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, почетное звание «Заслуженный работник местного самоуправления Российской Федерации», Почетные грамоты Президента Российской Федерации, ордена «За верность долгу», медали «Родительская доблесть», медали «За мужество и доблесть», медали «За защиту Республики Крым», медаль «За отличие в труде», Почетные грамоты Главы Республики Крым, Отличительные знаки «Часы от Главы Республики Крым», другие.

Кроме того, в ходе мероприятия первые паспорта граждан Российской Федерации получили 14-летние крымчане. Сергей Аксёнов поздравил ребят и пожелал молодому поколению успехов, вдохновения и целеустремленности.

В церемонии принял участие Герой России вице-адмирал Олег Белавенцев.

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым