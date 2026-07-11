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День российской почты: в Севастополе наградили работников почтовой связи
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

День российской почты: в Севастополе наградили работников почтовой связи

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 12:34 11.07.2026

Ежегодно во второе воскресенье июля в России отмечается профессиональный праздник работников почтовой связи — День российской почты. В здании Главпочтамта Севастополя и.о. заместителя губернатора Максим Ковалев, директор департамента цифрового развития Виктор Злобич совместно с директором Севастопольского отделения ФГУП «Почта Крыма» Людмилой Глущенко поздравили работников и вручили им Почетную грамоту, Благодарственные письма губернатора и департамента цифрового развития.

Вы выполняете очень важную, сложную и масштабную работу, которая не всегда заметна со стороны. Тем, кто не вовлечен в этот процесс, может казаться, что все происходит само собой. На самом деле, за этим стоит ваш каждодневный труд огромного количества людей. Хочется пожелать вам творческих успехов, хороших новостей и крепкого здоровья, — отметил Максим Ковалев.

Севастопольский почтамт — обособленное структурное подразделение ФГУП «Почта Крыма». В его составе 67 структурных подразделений, в том числе 55 отделений связи. На предприятии трудится 502 человека. Ежегодно в среднем принимается к пересылке более 2,2 миллиона письменной корреспонденции, 57 тысяч посылок и порядка 30 тысяч денежных переводов.

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источник: пресс-служба Правительства Севастополя 

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