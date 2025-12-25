Лучшие 5 блогов о семейном бюджете и планировании расходов

Управлять семейным бюджетом — не значит считать каждую копейку и отказывать себе во всем. Это про уверенность, финансовые привычки и понимание, на что уходят деньги. Собрали для вас пять ресурсов, которые помогают разобраться в личных финансах простым языком.

Простая экономика

Проект в VK, который объясняет экономику и финансы «на пальцах» для широкой аудитории. Автор берет сложные темы (например, как работает банковская система, инфляция, бюджет, кредиты) и переводит их на бытовой язык — так, что даже новости про инфляцию перестают казаться чем-то далеким.

Чем полезен: формирует базовое понимание экономики и помогает видеть не только «куда ушли деньги», но и почему это произошло.

Халва Медиа

Блог о финансовой грамотности. Здесь говорят про деньги просто: как планировать семейный бюджет, на что обратить внимание при крупных покупках, как не тратить импульсивно и какие инструменты помогают сохранять деньги. Формат «Халва Медиа» — понятные советы, чек-листы, инструкции и лайфхаки на каждый день.

Чем полезен: удобно, если хочется сразу менять финансовые привычки, а не просто читать теорию.

Блог издательства МИФ

МИФ делает акцент на психологии денег: почему трудно копить, как формируются привычки тратить, что в голове мешает нам быть финансово спокойными. Это не про таблицы и формулы — это про отношение к деньгам, убеждения и умение выстраивать финансовое поведение.

Чем полезен: помогает понять, что финансовые проблемы часто начинаются не в кошельке, а в голове — и учит менять это постепенно.

СберСова

Платформа с курсами, статьями и подсказками по финансовой грамотности. Подходит тем, кто хочет системно разобраться в теме: от базового учета расходов до инвестиций и страхования. Материалы подаются простым языком, часто в визуальном формате.

Чем полезен: помогает выстроить финансовое мышление шаг за шагом и закрыть пробелы знания — особенно если бюджету никогда не уделяли внимания.

Moneyhack

Финансовые лайфхаки коротким форматом в Telegram канале. Посты, которые можно прочитать за минуту, но применить сразу: как экономить, что делать с долгами, как вести бюджет и где «подтекают» деньги. Легкая подача, реальные примеры, живой тон.

Чем полезен: идеально для тех, кто хочет получать маленькие порции полезной информации ежедневно, без длинного чтения и сложных схем.

Финансовая грамотность — это набор простых привычек: фиксировать траты, ставить цели, планировать покупки, откладывать 5–10% дохода. Выбирайте тот формат, который вам комфортен: статьи, короткие посты или понятные инструкции.

Начать можно с малого — по одному совету внедрять каждый день. Планирование бюджета перестанет быть источником стресса и станет инструментом предсказуемой жизни.

Просмотры: 2