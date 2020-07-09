 День рыбака в Севастополе отметят в Студенческом сквере. И не «онлайн», а в «реале»

12 июля организаторы празднования Дня рыбака в Севастополе приглашают всех севастопольцев и гостей города в Студенческий сквер (ул. Парковая) на большую праздничную программу.
В Студенческом сквере пройдут массовые народные гуляния, посвященные Дню рыбака. В программе праздника: гала-концерт творческих коллективов города, традиционное поздравление от Нептуна, приготовление рыбацкой ухи. Завершит торжества праздничный фейерверк. Время проведения мероприятий — с 19:00 до 22:00, — сообщили в правительстве Севастополя.
С 19:00 в программе народного гулянья:
— дефиле духового оркестра
— театрализованная конкурсно-развлекательная программа
— поздравление от владыки морей и океанов Нептуна
— гала-концерт с участием солистов и ведущих творческих коллективов города.
И, конечно же, любители популярного праздничного угощения смогут отведать уху «Царскую». Завершится празднование красочным фейерверком.
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