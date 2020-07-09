Горячие новости
Главная | Новости Севастополя | День рыбака в Севастополе отметят в Студенческом сквере. И не «онлайн», а в «реале»

crimeapress_news

Коронавирус в Крыму - ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
 День рыбака в Севастополе отметят в Студенческом сквере. И не «онлайн», а в «реале»

День рыбака в Севастополе отметят в Студенческом сквере. И не «онлайн», а в «реале»

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Севастополя 20:08 09.07.2020

12 июля организаторы празднования Дня рыбака в Севастополе приглашают всех севастопольцев и гостей города в Студенческий сквер (ул. Парковая) на большую праздничную программу.

В Студенческом сквере пройдут массовые народные гуляния, посвященные Дню рыбака. В программе праздника: гала-концерт творческих коллективов города, традиционное поздравление от Нептуна, приготовление рыбацкой ухи. Завершит торжества праздничный фейерверк. Время проведения мероприятий — с 19:00 до 22:00, — сообщили в правительстве Севастополя.

 С 19:00 в программе народного гулянья:

 — дефиле духового оркестра

— театрализованная конкурсно-развлекательная программа

— поздравление от владыки морей и океанов Нептуна

— гала-концерт с участием солистов и ведущих творческих коллективов города.

И, конечно же, любители популярного праздничного угощения смогут отведать уху «Царскую». Завершится празднование красочным фейерверком.

День рыбака в Севастополе отметят в Студенческом сквере. И не «онлайн», а в «реале»

Комментарии для сайта Cackle

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

Loading...

Загрузка...
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2020 гг.