День рыбака в Севастополе отметят в Студенческом сквере. И не «онлайн», а в «реале»

12 июля организаторы празднования Дня рыбака в Севастополе приглашают всех севастопольцев и гостей города в Студенческий сквер (ул. Парковая) на большую праздничную программу.

В Студенческом сквере пройдут массовые народные гуляния, посвященные Дню рыбака. В программе праздника: гала-концерт творческих коллективов города, традиционное поздравление от Нептуна, приготовление рыбацкой ухи. Завершит торжества праздничный фейерверк. Время проведения мероприятий — с 19:00 до 22:00, — сообщили в правительстве Севастополя.

С 19:00 в программе народного гулянья:

— дефиле духового оркестра

— театрализованная конкурсно-развлекательная программа

— поздравление от владыки морей и океанов Нептуна

— гала-концерт с участием солистов и ведущих творческих коллективов города.

И, конечно же, любители популярного праздничного угощения смогут отведать уху «Царскую». Завершится празднование красочным фейерверком.