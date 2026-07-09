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День семьи, любви и верности: Михаил Развожаев вручил награды севастопольским семьям
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

День семьи, любви и верности: Михаил Развожаев вручил награды севастопольским семьям

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 13:38 09.07.2026

— Гробовик Иван Петрович и Любовь Макаровна (62 года, прожитых вместе)
— Елаховские Валерий Серафимович и Любовь Николаевна (56 лет)
— Иванушкины Михаил Тихонович и Тамара Андреевна (58 лет)
— Манторовы Виталий Тимофеевич и Клавдия Семеновна (56 лет)
— Муравьёвы Геннадий Федорович и Людмила Матвеевна (62 года)
— Нестеренко Анатолий Григорьевич и Евгения Ивановна (65 лет)
— Орловы Леонид Тихонович и Мария Ивановна (61 год)
— Павловы Виктор Тимофеевич и Лидия Викторовна (60 лет)
— Сатановские Михаил Тихонович и Валентина Павловна (59 лет)
— Семьины Александр Александрович и Людмила Павловна (61 год)

Узнайте больше:  Семья Свистуновых из Севастополя победила в конкурсе «Семья года»

Медалью «Севастопольская семья» награждены:

— Базыкины Владимир Михайлович и Ираида Михайловна (50 лет, прожитых вместе)
— Балюковы Михаил Ильич и Инесса Григорьевна (59 лет)
— Булдаковы Николай Георгиевич и Элла Ивановна (61 год)
— Гизер Леонид Павлович и Зинаида Николаевна (57 лет)
— Ковалевские Юрий Константинович и Галина Филипповна (56 лет)
— Ларчиковы Виктор Иванович и Анастасия Яковлевна (60 лет)
— Немченко Владимир Антонович и Алла Даниловна (59 лет)
— Петровы Аполлон Михайлович и Евгения Викторовна (61 год)
— Тимофеевы Александр Павлович и Ольга Ивановна (50 лет)
— Шевцовы Валерий Романович и Галина Степановна (59 лет)

Благодарственным письмом Губернатора города Севастополя награждены Давыденко Петр Игоревич и Ольга Владимировна.

Победители конкурса «Семья года»:

— Давыденко Пётр Игоревич и Ольга Владимировна (номинация «Многодетная семья»)
— Свистуновы Евгений Витальевич и Екатерина Владимировна (номинация «Семья защитника Отечества»)
— Сидоровы Алексей Евгеньевич и Александра Александровна (номинация «Молодая семья»)
— Штефан Виктор Михайлович и Ирина Викторовна (номинация «Семейная династия»)

источник: пресс-служба Правительства Севастополя 

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