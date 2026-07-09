День семьи, любви и верности: Михаил Развожаев вручил награды севастопольским семьям

Он попросил меня об этом после тяжёлого ранения и возвращения из госпиталя. Когда я спросил, чем могу помочь ему лично, он ответил, что для него важнее всего признание заслуг матери, которая воспитала семерых детей — настоящих патриотов и защитников Родины, — подчеркнул губернатор.

В праздничный день мы чествуем тех, кто своим примером показывает: настоящие чувства и преданность — это фундамент нашей жизни. Особое восхищение вызывают наши «золотые», «бриллиантовые» и «железные» юбиляры. Сегодня в зале пары, которые плечом к плечу, в горе и в радости уже 50, 55 лет и даже 65 лет! Это и есть та самая тихая, но несокрушимая победа любви. В Севастополе этот праздник всегда отмечается с особым чувством, ведь наши семьи — это пульс и нерв истории Города-Героя, чьи судьбы тесно переплетены со службой на флоте и работой на предприятиях города, — сказал Михаил Развожаев.

Торжественная церемония состоялась вечером 8 июля в Севастопольской детской школе искусств. На мероприятие пришли не просто супружеские пары, а целые династии, представляющие разные поколения, с детьми и внуками. У каждой семьи своя уникальная история знакомства: кто-то нашёл свою судьбу на танцах, а кто-то — на полевых работах или прогуливаясь по нашей Большой Морской. Многие пары вместе уже более полувека, они остаются примером искренней любви и верности для своих наследников.

— Гробовик Иван Петрович и Любовь Макаровна (62 года, прожитых вместе)

— Елаховские Валерий Серафимович и Любовь Николаевна (56 лет)

— Иванушкины Михаил Тихонович и Тамара Андреевна (58 лет)

— Манторовы Виталий Тимофеевич и Клавдия Семеновна (56 лет)

— Муравьёвы Геннадий Федорович и Людмила Матвеевна (62 года)

— Нестеренко Анатолий Григорьевич и Евгения Ивановна (65 лет)

— Орловы Леонид Тихонович и Мария Ивановна (61 год)

— Павловы Виктор Тимофеевич и Лидия Викторовна (60 лет)

— Сатановские Михаил Тихонович и Валентина Павловна (59 лет)

— Семьины Александр Александрович и Людмила Павловна (61 год)

Медалью «Севастопольская семья» награждены:

— Базыкины Владимир Михайлович и Ираида Михайловна (50 лет, прожитых вместе)

— Балюковы Михаил Ильич и Инесса Григорьевна (59 лет)

— Булдаковы Николай Георгиевич и Элла Ивановна (61 год)

— Гизер Леонид Павлович и Зинаида Николаевна (57 лет)

— Ковалевские Юрий Константинович и Галина Филипповна (56 лет)

— Ларчиковы Виктор Иванович и Анастасия Яковлевна (60 лет)

— Немченко Владимир Антонович и Алла Даниловна (59 лет)

— Петровы Аполлон Михайлович и Евгения Викторовна (61 год)

— Тимофеевы Александр Павлович и Ольга Ивановна (50 лет)

— Шевцовы Валерий Романович и Галина Степановна (59 лет)

Благодарственным письмом Губернатора города Севастополя награждены Давыденко Петр Игоревич и Ольга Владимировна.

Победители конкурса «Семья года»:

— Давыденко Пётр Игоревич и Ольга Владимировна (номинация «Многодетная семья»)

— Свистуновы Евгений Витальевич и Екатерина Владимировна (номинация «Семья защитника Отечества»)

— Сидоровы Алексей Евгеньевич и Александра Александровна (номинация «Молодая семья»)

— Штефан Виктор Михайлович и Ирина Викторовна (номинация «Семейная династия»)

источник: пресс-служба Правительства Севастополя