День Святителя Николая: поздравления Главы Крыма Сергея Аксёнова
источник фото: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 11:30 19.12.2025

Поздравление Главы Республики Крым Сергея Аксёнова с днем памяти святителя Николая Чудотворца, архиепископа Мир Ликийских.

«Правило веры и образ кротости». Так наша Церковь называет святителя Николая Чудотворца, архиепископа Мир Ликийских. Сегодня православные христиане отмечают день памяти одного из самых почитаемых на Руси святых.

В каждой верующей семье обязательно есть как минимум три иконы – Спасителя, Пресвятой Богородицы и святителя Николая Чудотворца. Каждый верующий человек может рассказать о своих молитвах святителю и чудесной помощи, полученной в ответ на эти молитвы в самых разных обстоятельствах – от семейных и бытовых, житейских проблем до вопросов, связанных с жизнью и смертью.

По словам нашего Патриарха, если мы с Богом, если мы с верой, если мы призываем в помощь угодников Божиих, то мы становимся непобедимыми, и никакая злая сила, человеческая или бесовская, не способна нас поколебать.

Будем молить святителя Николая о помощи и заступничестве, о наших родных и близких, о нашем Отечестве и наших воинах. Будем, подражая по мере своих скромных сил великому святому, творить добрые дела, помогать тем, кто особенно нуждается в нашей помощи. Прежде всего, это дети, которые остались без родительского попечения, воспитанники детских домов, интернатов, многодетные семьи, больные и пожилые люди.

Святителю отче Николае, моли Бога о нас! С праздником, братья и сестры! – говорится в поздравлении Главы республики.

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым

