День ВМФ России в Севастополе. Как это было

Празднование Дня ВМФ России в Севастополе началось с возложения цветов к Вечному огню Мемориалу героическим защитникам города.

В церемонии приняли участие Полномочный представитель Президента в ЮФО Владимир Устинов, врио Губернатора Михаил Развожаев, Глава Крыма Сергей Аксёнов, Герой России Олег Белавенцев, официальные лица, почетные гости, прибывшие в Город-Герой.

Сегодня у нас важнейший день. Мы знаем, что День Военно-Морского флота для Севастополя – это главный праздник. Он так почитаем, потому что город и флот – единое целое. Сегодня мы присутствовали на потрясающем празднике. Мы видим мощь, силу, современное вооружение и понимаем, что наш флот развивается, так же как и наш город. Для города главная задача быть комфортным, хорошим пристанищем для наших военных моряков, которые возвращаются из дальних походов. От имени Правительства Севастополя, Черноморского флота сегодня всех поздравляю с Днем ВМФ России. Сегодня у нас подготовлена замечательная программа, думаю, этот день всем запомнится, как главный день года, – поздравил Михаил Развожаев.

В акватории Севастопольской бухты прошел морской парад. В первой парадной линии жители и гости города-героя увидели 8 боевых кораблей и судов обеспечения, в том числе новейший корабль противоминной обороны «Иван Антонов», малый ракетный корабль «Орехово-Зуево», корабль специального назначения «Иван Хурс», большой десантный корабль «Ямал», сторожевые корабли «Ладный» и «Пытливый», гвардейский ракетный крейсер «Москва» и сторожевой корабль Пограничной службы ФСБ России. Во второй линии почётное место в строю заняло старейшее на российском флоте действующее спасательное судно «Коммуна». В морском параде приняли участие порядка 50 кораблей, катеров и судов обеспечения.

В этом году принимал парад командующий войсками ЮФО генерал армии Александр Дворников.

Поздравить Город-Герой с Днем ВМФ в этом году приехали заместитель Председателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко, министр транспорта РФ Евгений Дитрих, глава республики Крым Сергей Аксенов, делегация Ямало-Ненецкого округа во главе с Губернатором Дмитрием Артюховым, делегация Владимирской области во главе с Губернатором Владимиром Сипягиным и другие почетные гости.

Благодарим личный состав за безупречную службу, за надежную защиту нашего города и всех морских рубежей нашей большой страны. Желаем вам крепкого здоровья, счастья, бодрости духа, новых достижений в службе на благо России и Севастополя, — сказал спикер Законодательного Собрания Севастополя Владимир Немцев. — Для каждого русского моряка Севастополь – святое место, город, возведенный во имя и во славу русскому флоту. Неукротимый дух морского братства всегда помогал вам одерживать громкие победы, а уникальный севастопольский ландшафт укрывал моряков от врага между битвами в природных бухтах белого города.

Впервые празднование дня ВМФ началось с поднятия исторического символа ВМФ – флага линейного корабля «Императрица Мария» – и выстрела из корабельного орудия XIX века. Также на кораблях в Севастопольской бухте были подняты государственный и военно-морской флаги, а также флаги расцвечивания на кораблях и судах Черноморского флота. Еще одним символом Дня Военно-морского флота на Черноморском флоте стала копия флага гвардейского крейсера «Красный Кавказ», экипаж которого отличился в Керченско-Феодосийской десантной операции в 1941–1942 годах. Затем в Севастопольской бухте состоялся парад кораблей и военно-спортивный праздник в честь Дня ВМФ России.

Черноморский флот показал новые эпизоды военно-спортивного праздника связанные с исторической высадкой и действиями диверсионно-разведывательной группы в ходе освобождения Севастополя в 1944 году и продемонстрировал действия разнородных сил флота по поражению отряда боевых кораблей условного противника.

Кроме того, возвращено представление под названием «33 богатыря» об истории создания и боевом пути Черноморского флота.

Всего в параде и военно-спортивном празднике приняли участие более 30 боевых кораблей, подводных лодок и катеров, 14 вспомогательных судов, около 30 летательных аппаратов и более 50 единиц техники армейского корпуса ЧФ.

Роль Черноморского флота, как гаранта мира и стабильности в регионе никогда не подвергалась сомнению и государство делает все, чтобы мы были сильны и способны выполнять поставленные задачи. В приоритетном порядке флот получает новые боевые корабли, вспомогательные суда, современные образцы авиационной техники и техники береговых войск. Процесс перевооружения и совершенствование системы базирования продолжаются, из года в год растет боевая мощь сил флота. В последние годы дальние походы стали нормой повседневной деятельности для кораблей Черноморского флота, поэтому отдельно хочу поздравить экипажи кораблей и судов флота, выполняющих задачи в Средиземном море. Встречать свой профессиональный праздник вдали от родных берегов — это особая честь, — отметил в своем поздравлении командующий ЧФ РФ Игорь Осипов.

Глава Крыма Сергей Аксёнов поздравил с Днем Военно-морского флота России всех военных моряков и ветеранов ВМФ, командование и личный состав Черноморского флота, ветеранов Великой Отечественной войны, работников судостроительной отрасли, предприятий оборонно-промышленного комплекса. Он подчеркнул, что для крымчан сегодняшний праздник имеет особое значение, поскольку история Крыма и Севастополя неотделима от истории Черноморского флота России.

В этом году в Севастополе впервые прошла акция «Бессмертный полк» на воде, во время которой была отдана дань памяти героическим экипажам крейсеров, кораблей, подводных лодок, воинам зенитно-артиллерийского полка и авиаторам.

Фото: пресс-служб правительства, Заксобрания Севастополя, УМВД в г. Севастополе, главы РК.

