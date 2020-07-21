День ВМФ в Севастополе — программа праздника

День ВМФ в Севастополе состоится 26 июля. Программа праздника уже определена:

Празднование Дня ВМФ в Севастополе начнется с возложение венков и цветов к Мемориалу героическим защитникам Севастополя 1941-1942 гг.

В 10:00 в акватории Севастопольской бухты пройдет парад кораблей и военно-спортивный праздник в честь Дня Военно-Морского Флота.

С 12:00 на площади Нахимова будет работать выставка вооружений и военной техники Черноморского Флота.

С 14:00 на Морвокзале для посещения будут открыты корабли.

В 19:00 и до 21:45 на площади Нахимова пройдет праздничный гала-концерт артистов российской эстрады, города Севастополя и Черноморского флота.

Завершится празднование Дня ВМФ праздничным артиллерийским салютом в 22:00 над акваторией Севастопольской бухты, — сообщили в пресс-службе Правительства Севастополя.