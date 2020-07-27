День ВМФ в Севастополе завершился уборкой мусора. И его было очень много

Коммунальные службы Севастополя начали приводить город в порядок после празднования Дня ВМФ в воскресенье вечером. В результате уборки был вывезен 221 мусоровоз с отходами – это в два раза больше чем в обычный день.

Вчера у нас состоялось крупное мероприятие, на котором присутствовало большое количество людей. В течение вчерашнего вчера и ночи коммунальные службы города проводили уборку. Было большое количество отходов, бутылки, обертки и так далее. За один день коммунальные службы вывезли 221 мусоровоз. Сегодня также ведется уборка в штатном режиме. По всему городу работает порядка 30 единиц техники и около 300 человек, которые занимаются содержанием всего города, в том числе и муниципальных округов. Санитарное состояние в городе стабильное. Конечно, есть замечания к тем организациям, которые предоставляют услуги. К ним будет направлена инспекция для выдачи предписания. Все организации, которые предоставляют услуги, должны также содержать и прилегающую территорию, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя и. о. директора Департамента городского хозяйства Евгения Горлова.

Чиновник также напомнил, что горожане могут направлять свои жалобы и пожелания по содержанию города в адрес Департамента через социальные сети.

Если граждане замечают образование отходов, переполнение урн, они могут также обращаться в Департамент городского хозяйства посредством социальных сетей. Мы всегда принимаем информацию, которая поступает от жителей, ее обрабатываем и сразу запускаем в работу, – отмечает Евгений Горлов.

фото: пресс-служба Правительства Севастополя