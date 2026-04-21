День возрождения реабилитированных народов Крыма — комментарий Сергея Аксёнова

Так начинается текст Указа нашего Президента о мерах по реабилитации репрессированных народов и государственной поддержке их возрождения и развития. Указ был подписан 21 апреля 2014 года.

Это исторический документ, который является одной из важных основ государственной национальной политики в нашем регионе.

За прошедшие годы в рамках мероприятий по обустройству граждан из числа реабилитированных народов введено в эксплуатацию 62 объекта, включая инженерную, дорожную инфраструктуру, жилые дома. В текущем году планируется ввести еще 4 объекта.

С 2015 года при поддержке государства издано около 300 книг на языках народов Крыма общим тиражом порядка 110 тыс. экземпляров. Это социально значимая литература, в том числе направленная на патриотическое воспитание.

Региональная власть оказывает поддержку национально-культурным автономиям, ежегодно проводятся этнокультурные и просветительские мероприятия.

Крым – общий дом для представителей разных народов, территория мира, согласия и взаимного уважения. Наша сила – в многообразии и единстве, – говорится в комментарии Главы Крыма.

