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День защитника Республики — комментарий Главы РК Сергея Аксёнова
источник фото: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым

День защитника Республики Крым — комментарий Главы РК Сергея Аксёнова

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 14:26 26.02.2024

Десять лет назад, 26 февраля 2014 года, у Верховного Совета прошел многотысячный митинг. Крымчане твердо высказали свою позицию, единым фронтом выступив против киевской хунты.

День защитника Республики Крым – важная дата для каждого из нас. Дата, с которой связаны разные эмоции и чувства.

Мы помним нашу решимость и готовность бороться с украинскими нацистами, помним радость и облегчение после того, как на полуострове появились «вежливые люди».

Мы всегда будем помнить о наших земляках, погибших в столкновениях, которые спровоцировали экстремисты из запрещенных в России организаций. Вечная память защитникам нашей республики: Игорю Андреевичу Постному и Валентине Даниловне Корневой.

Сегодня, как и десять лет назад, крымчане едины в борьбе с врагом, в достижении нашей общей цели.

Вместе – к Победе! – говорится в комментарии Главы Крыма.

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым

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