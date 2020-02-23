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День защитника Отечества в Керчи отметили «Выстрелом памяти»

День защитника Отечества в Керчи отметили «Выстрелом памяти»

Опубликовал: CrimeaPRESS в Праздники в Крыму 18:45 23.02.2020

Ровно в полдень 23 февраля, в Керчи на площади Ленина по инициативе МПОО «Сталинградский призыв», при поддержке Министерства обороны Российской Федерации состоялся праздничный митинг.

В рамках мероприятия из артиллерийского орудия времен войны расчетами салютной батареи воинской части 73-954 был произведен холостой залп.

Всероссийская военно-патриотическая акция, которая ранее уже прошла в Севастополе, Санкт-Петербурге, Владивостоке и Красноярске, приурочена к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Она собрала на главной площади Керчи сотни горожан, ветеранов, юнармецев, военнослужащих.

Фото и материалы: пресс-служба администрации Керчи.

День защитника Отечества в Керчи отметили «Выстрелом памяти»

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