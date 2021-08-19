День знаний – в новом формате. Первого сентября в Бахчисарайском районе – двойной праздник

Первого сентября в Бахчисарайском районе – двойной праздник. Это не только День знаний, но и начало работы новой школы. Дети из Маловидного, Викторовки, Репино и Ароматного смогут учиться здесь же. В Маловидном открывают школу на 250 мест.

У нас всю жизнь был подвоз. До четвертого класса малыши учились в Ароматном, постарше – в Бахчисарае. Теперь есть возможность получать знания на месте. Население не велико, но детей много. Только многодетных семей более сорока, — рассказала глава Ароматненского сельского поселения Ирина Лизогуб.

Школа не просто новая, она выполнена и оснащена по самым современным стандартам. Оборудованный спортзал. В раздевалке не только индивидуальные шкафчики для одежды, но и сушилки для обуви. Индукционные плиты на кухне, инвентарь в столовой – на зависть столичным ресторанам. Прекрасный актовый зал, еще и с гримерками. Учтены потребности и детей с ограниченными возможностями здоровья.

К нам, по программе «Земский учитель», приехало пять новых преподавателей, — говорят в школе. — Даже информатику есть кому вести.

Возле школы — отличный стадион. А в следующем году рядом достроят детский сад.

Кстати, для крымских школьников учебный год начнется, как обычно, с линейки и в классах. Детский омбудсмен Анна Кузнецова поддержала очный формат начала нового учебного года.

Никакой «дистанционки». Эта тема стала одной из главных на встрече с министром просвещения Сергеем Кравцовым. Первого сентября все дети должны прийти в школу, никаких дистанционных форматов быть не должно – к этому мнению мы пришли единогласно, — заявила Анна Кузнецова.

Прощаться с летом ребятам, конечно, не хочется, но школьникам из сел Бахчисарайского района ужасно интересно, какая она – новая школа в Маловидном. Тут уж никакими репортажами и фото не помочь. Все впечатления у юных крымчан впереди (и никакой «дистанционки»!). Отметим, что школа в Маловидном построена в рамках регионального проекта «Современная школа» нацпроекта «Образование».

По материалам Центра управления регионом РК.