Россия стала второй самой быстро богатеющей страной в мире: благосостояние на одного жителя страны выросло на 37 процентов по итогам 2020-2025 годов. Об этом пишет РИА Новости , изучив данные отчета UBS «О мировом богатстве».

Под благосостоянием понимается совокупная стоимость финансовых активов и имущества, прежде всего недвижимости, за вычетом всех имеющихся долгов. Расчет ведется в национальной валюте с учетом инфляции, чтобы исключить влияние роста цен.

В период с 2020 по 2025 год самые высокие темпы роста благосостояния были зафиксированы в Южной Корее, где объем богатства в расчете на одного жителя увеличился на 55 процентов с учетом инфляции.

Второй страной по темпам роста богатства стала Россия (плюс 37 процентов), а тройку самых богатеющих стран замкнула Хорватия (плюс 29 процентов).

Наибольшее снижение благосостояния за 2020–2025 годы зафиксировано в Великобритании, где этот показатель сократился на 23,2 процента. В число стран с отрицательной динамикой также вошли Нидерланды (минус 14,4% процента) и Франция (минус 4,5 процента).

Ранее китайские журналисты портала Baijiahao рассказали о революции в мировой финансовой системе благодаря России. Речь идет о золоте, импорт которого из России в Китай увеличился в девять раз по сравнению с 2024 годом. Таким образом Россия показала Западу, что их санкции не сработали, а заморозка российских резервов на сумму 300 миллиардов долларов не оказала ожидаемого эффекта.

источник: Лента.ру