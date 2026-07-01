Прямо сейчас:
Главная | Актуально | Денег, говорите, нет? Россия признана одной из самых быстро богатеющих стран в мире
Новости Республики
Денег, говорите, нет? Россия признана одной из самых быстро богатеющих стран в мире
фото: © РИА Новости / Кристина Кормилицына

Денег, говорите, нет? Россия признана одной из самых быстро богатеющих стран в мире

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 11:07 01.07.2026

Россия стала второй самой быстро богатеющей страной в мире: благосостояние на одного жителя страны выросло на 37 процентов по итогам 2020-2025 годов. Об этом пишет РИА Новости, изучив данные отчета UBS «О мировом богатстве».

Под благосостоянием понимается совокупная стоимость финансовых активов и имущества, прежде всего недвижимости, за вычетом всех имеющихся долгов. Расчет ведется в национальной валюте с учетом инфляции, чтобы исключить влияние роста цен.

В период с 2020 по 2025 год самые высокие темпы роста благосостояния были зафиксированы в Южной Корее, где объем богатства в расчете на одного жителя увеличился на 55 процентов с учетом инфляции.

Узнайте больше:  В Крыму построят новое жильё и отели. Сумма инвестиций - 6 млрд рублей

Второй страной по темпам роста богатства стала Россия (плюс 37 процентов), а тройку самых богатеющих стран замкнула Хорватия (плюс 29 процентов).

Наибольшее снижение благосостояния за 2020–2025 годы зафиксировано в Великобритании, где этот показатель сократился на 23,2 процента. В число стран с отрицательной динамикой также вошли Нидерланды (минус 14,4% процента) и Франция (минус 4,5 процента).

Ранее китайские журналисты портала Baijiahao рассказали о революции в мировой финансовой системе благодаря России. Речь идет о золоте, импорт которого из России в Китай увеличился в девять раз по сравнению с 2024 годом. Таким образом Россия показала Западу, что их санкции не сработали, а заморозка российских резервов на сумму 300 миллиардов долларов не оказала ожидаемого эффекта.

источник: Лента.ру

Просмотры: 11

0 0 голоса
Рейтинг статьи
Подписаться
Уведомить о

0 комментариев
Новые
Старые Популярные

С тегами:

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.