Денежный вопрос: кому повысят пенсии с 1 мая

Повышенную пенсию в мае смогут получить отпраздновавшие 80-летие юбиляры, пожилые люди, на попечении которых оказались нетрудоспособные родственники, а также пенсионеры, решившие уйти с работы на заслуженный отдых. На сколько им повысят выплаты и кто еще может рассчитывать на прибавку к пенсиям, разбиралась «Парламентская газета».

Подарок для юбиляров

В мае повышенную пенсию выплатят людям, которым в апреле исполнилось 80 лет. Размер доплаты — сто процентов фиксированной части пенсии. В 2024 году это 8134 рубля 88 копеек.

Также фиксированную выплату удвоят пожилым людям, которые получили I группу инвалидности.

Важно помнить, что удваивают фиксированную выплату только по одному из этих двух оснований, то есть если пенсию повысили, например, когда человек получил первую группу инвалидности, то второй раз, при достижении им 80 лет, ее увеличивать не будут.

Социальный фонд оформляет эту доплату автоматически, обращаться с заявлением для этого не нужно.

Помощь для попечителей

Претендовать на доплату к пенсии могут и пожилые люди, у которых на попечении оказались нетрудоспособные родные, например дети, внуки, братья и сестры до 18 лет. Если они учатся на дневном отделении, то доплату будут начислять, пока им не исполнится 23 года.

Доплата за одного родственника на попечении — треть фиксированной выплаты к пенсии, если иждивенца два, величину доплаты удвоят. При наличии у пенсионера трех и более человек на содержании, доплата будет выше ста процентов фиксированной выплаты.

Этот вид доплаты оформляют при назначении пенсии. Однако если пожилой человек начал заботиться о нетрудоспособных родных позже, например в апреле, то ему для повышения пенсии необходимо подать заявление в Социальный фонд. Для подтверждения права на выплату у него запросят ряд документов. Например, свидетельство о рождении ребенка или свидетельство о заключении брака, справку с места учебы.

После увольнения

Повышенную пенсию в мае также получат пожилые люди, работавшие после назначения пенсии, но в итоге решившие уйти на заслуженный отдых. В России с 2016 года действует мораторий на индексацию пенсии работающим пенсионерам. Однако после увольнения выплаты им сразу увеличивают, причем размер повышения учитывает все пропущенные индексации.

Перерасчет пенсии производят с 1-го числа месяца, следующего за месяцем увольнения. Социальный фонд делает это автоматически, подавать для этого заявление не нужно. Однако сам перерасчет требует времени, этот процесс занимает 2-3 месяца. Волноваться не стоит: деньги за этот период не пропадут. Когда перерасчет произведут, пенсионерам начислят разницу между новой и прежней пенсией за весь период ожидания.

Для летчиков и шахтеров

В мае ежемесячную надбавку к пенсии пересчитают членам летных экипажей самолетов гражданской авиации и работникам угольной промышленности. Эти выплаты им положены в связи с вредными, опасными, напряженными и тяжелыми условиями труда.

Доплату формируют из средств, которые за этих сотрудников перечисляют работодатели, пояснила «Парламентской газете» член Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

По закону размер выплат корректируют четыре раза в год — 1 февраля, 1 мая, 1 августа и 1 ноября. Доплата к пенсии у каждого индивидуальна. Она зависит от среднемесячного заработка и стажа работы, дающего право на доплату.

источник: «Парламентская газета»