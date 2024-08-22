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Деньги: как сегодня поддерживают семьи с детьми
фото: pikist.com

Деньги: как сегодня поддерживают семьи с детьми

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 11:40 22.08.2024

Скоро начнется новый учебный год. Потому «Российская газета» решила напомнить родителям, а также парам, которые только планируют прибавление в семье, какую помощь они могут получить от государства в рамках нацпроекта «Демография» и региональных программ.

Напомним, в 2024 году установлен единый статус многодетной семьи, который присваивается бессрочно, и повторно подтверждать его не требуется. Если в семье трое и более детей — это теперь многодетная семья вне зависимости от региона, где она живет. Родители получают удостоверение единого образца и могут пользоваться особыми мерами соцподдержки — федеральными и региональными, пока старшему ребенку не исполнится 18 лет или 23 года (если он продолжает очно учиться).

Маткапитал и пособия

По-прежнему самая востребованная мера поддержки — материнский капитал. С 1 февраля 2024 года его размер составляет:

  • 630,4 тыс. руб. при рождении первого ребенка;
  • 833 тыс. руб. — второго ребенка (или 202,6 тыс. руб., если сертификат получен на первенца).

Еще выплаты на детей:

  • Пособие по беременности и родам. Выплата единовременная, полагается женщине перед уходом в декрет. Сумма рассчитывается исходя из количества дней декретного отпуска и среднего заработка за предыдущие два года. В 2024 году она не может быть меньше 91 тыс. руб. Если же мама хорошо зарабатывает, пособие может составлять и несколько сотен тысяч рублей. Верхняя граница выплаты в этом году — 565 тыс. руб. (в прошлом году 383 тыс. руб).
  • Единовременная выплата при рождении ребенка. Полагается всем семьям. С 1 февраля 2024 года это 24,6 тыс. рублей.
  • Пособие по уходу за ребенком до 1,5 года. Его может получить и папа, и кто-то из родственников, кто ухаживает за ребенком по окончании отпуска по беременности и родам у мамы. С 1 января 2024 года пособие можно получать до 1,5 года ребенка, даже если родитель решит выйти на работу на полный день до этой даты.
  • Единое пособие беременным и на детей до 17 лет. Эта выплата предназначена семьям с невысоким уровнем дохода. Размер пособия составляет 50, 75 или 100% от величины прожиточного минимума в регионе в зависимости от дохода семьи.

Семейная ипотека

Первый этап программы стартовал в 2018 году, и сегодня с ее помощью приобрели квартиры и дома более 1 млн семей. Учитывая, насколько важно поддерживать семьи с детьми в решении жилищного вопроса, а также то, что именно отсутствие перспектив с жильем у семьи часто тормозит рождение детей, программу недавно продлили до 2030 года.

Получить семейную ипотеку могут:

  • родители, воспитывающие хотя бы одного малыша до 6 лет;
  • семьи с двумя детьми из маленьких городов с населением до 50 тыс. человек;
  • семьи с двумя детьми из регионов с низким объемом строительства;
  • семьи, в которых есть ребенок-инвалид;
  • для родителей усыновленных (удочеренных) детей условия программы те же, что и для биологических родителей. (Во всех случаях речь о несовершеннолетних).
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Условия программы:

  • процент по кредиту — до 6% на весь срок действия договора;
  • первоначальный взнос составляет не менее 20%, можно полностью или частично погасить его маткапиталом;
  • при рождении ребенка можно рефинансировать ипотеку, полученную под более высокий процент ранее, когда детей еще не было. Главное, чтобы жилье подходило под условия программы;
  • максимальная сумма кредита для Москвы и Петербурга, Ленинградской и Московской областей — 12 млн рублей, для остальных регионов — 6 млн рублей;
  • выплата для многодетных семей. Семьи, в которых с 1 января 2019 года по 31 декабря 2030 года родились третий и последующий ребенок, могут оформить выплату в 450 тыс. рублей на полное или частичное погашение ипотеки. На Дальнем Востоке — до 1 млн.

Социальный контракт

Программа «Социальный контракт» стала подспорьем для семей в сложной ситуации. Она предусматривает договор с государством на получение финансовой поддержки по направлениям:

  1. Поиск работы.
  2. Открытие собственного дела.
  3. Создание и ведение личного подсобного хозяйства.
  4. Помощь в трудной жизненной ситуации.

Сумму поддержки рассчитывают индивидуально. Ее можно получить разово или частями — ежемесячно. По условиям контракта семье нужно подтвердить, что финансы использованы по назначению, в соответствии с условиями контракта. 60% участников программы — семьи с детьми.

На обучение предпринимательству, фермерству можно получить до 30 тыс. рублей, на создание своего дела — до 350 тыс. рублей, развитие подсобного хозяйства — до 200 тыс. рублей.

В регионах федеральные меры дополняют своими. Это, например, региональный маткапитал при рождении третьего и последующих детей. Например, в Калужской области он равен 100 тыс. рублей. В Мордовии ступенчатая система: 130,1 тыс. рублей, 156,2 тыс. рублей и 195,2 тыс. рублей — при рождении третьего, четвертого, пятого ребенка. А в Калининградской области дополнительно выплачивают 345 тыс. рублей студенческим семьям. Единоразовую выплату могут получить студентки, которые родили первенца во время очного обучения либо в течение трех лет после его окончания.

Какие еще льготы многодетным есть в регионах:

  • бесплатный земельный участок или компенсация;
  • бесплатное питание для школьников или его компенсация;
  • компенсация проезда на общественном транспорте;
  • скидки на оплату услуг ЖКХ;
  • бесплатные лекарства (по рецептам врачей) для детей до 6 лет;
  • первоочередное зачисление в детский сад;
  • бесплатная школьная форма;
  • бесплатное посещение музеев, парков, выставок;
  • снижение транспортного налога;
  • бесплатная парковка.

Подробнее о льготах в конкретном регионе можно узнать на сайте Соцфонда России и в региональных органах соцзащиты.

источник: «Российская газета»

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