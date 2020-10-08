Деньги Крыму и Севастополю на решение проблемы водоснабжения. Комментарии

Правительство РФ выделило Крыму и Севастополю 5 млрд. 870 млн. рублей для урегулирования вопроса водоснабжения. Решение было принято Президентом Владимиром Путиным и будет реализовано под его контролем

Выделенные Правительством РФ средства позволят обеспечить стабильное и качественное водоснабжение в регионе, — заявил Глава РК Сергей Аксёнов.

По его словам, деньги будут направлены на строительство новых объектов водоснабжения и еще свыше 870 млн. рублей будет потрачено на капитальный ремонт сетей водоснабжения, находящихся в аварийном состоянии.

Уверен, что в комплексе эти меры позволят достичь желаемого результата. Это очень важное для всех нас решение, которое позволит существенно решить вопрос, обеспечив стабильное и качественное водоснабжение в регионе при любых метеорологических условиях, — подчеркнул Глава Крыма.

В Севастополе власти уточнили: средства будут направлены на три ключевые мероприятия по преодолению водного кризиса в регионе: частичный ремонт аварийных сетей водоснабжения, создание инфраструктуры для переброски воды из Кадыковского карьера в Чернореченское водохранилище, строительство водозабора на реке Бельбек.

Как уточнил вице-губернатор Севастополя Владимир Базаров, 175 млн. рублей будет потрачено уже в этом году на ремонт сетей водоснабжения, 55 млн. рублей — на геологоразведку и бурение скважин на существующих водозаборах.

Соответствующие мероприятия позволят нам всё-таки в паводковый период пополнить запасы воды и избежать жёсткого дефицита в следующем году, — подытожил губернатор города Михаил Развожаев.

В решении Кабина «О выделении Минэкономразвития России из резервного фонда Правительства Российской Федерации в 2020 году бюджетных ассигнований на оказание разовой финансовой помощи в виде предоставления субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Крым» сказано:

Предусмотреть финансирование мероприятий, направленных на улучшение ситуации с водоснабжением в Крыму, возникшей в связи с неблагоприятными метеорологическими условиями, снижением запасов воды в водохранилищах. В частности, планируется осуществить мероприятия по снижению потерь в сетях водоснабжения (оприборивание, исключение несанкционированного потребления, замена оборудования и ремонт аварийных участков сетей).

Как сообщил Вице-премьер Правительства РФ Марат Хуснуллин, финансирование, в первую очередь, пойдет на мероприятия по снижению потерь в сетях водоснабжения, их капитальный ремонт и строительство новых объектов.

Это только один этап комплексного плана мероприятий по обеспечению водоснабжения полуострова. Сейчас мы продолжаем рассматривать варианты долгосрочных мероприятий по решению проблемы, — сказал Марат Хуснуллин.