Деньги утекают: платежи за воду по нормативу хотят увеличить в 2 раза

Плату за потребление горячей и холодной воды без использования счётчиков предложили увеличить. В Минстрое предлагают повысить коэффициент при оплате по нормативу до 3. Уже опубликован соответствующий проект постановления правительства. В ведомстве отметили, что новый порядок расчёта усилит ответственность собственников квартир.

Сейчас в большинстве регионов для квартир без индивидуальных приборов учёта действует повышающий коэффициент 1,5. Его предложено увеличить до 3. Такой коэффициент сейчас действует только в Москве.

В Минстрое напомнили, что собственники квартир должны были оснастить квартиры счётчиками холодной и горячей воды до осени 2019 года. Такое требование есть в законе «Об энергоснабжении». По данным Росстата, к концу 2024 года счётчиками холодной воды были оснащены 84% жилых помещений, счётчиками горячей воды — 87% помещений. В Москве оснащённость приборами учёта воды выше — она достигла 90%.

Минстрой также предлагает ужесточить порядок расчёта платежей при самовольном и незаконном подключении к инженерным сетям. Плату могут снизить, если потребление воды было рассчитано некорректно.

Напомним, в июле тарифы ЖКХ проиндексируют на 11,9%.

источник: ЦИАН

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