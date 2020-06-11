 Деньги в салоне патрульного авто ДПС – «плохая примета». Случай в Советском районе Крыма

В Советском районе Крыма гражданин привлечен к уголовной ответственности за дачу взятки инспектору ДПС. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РК.

В ходе несения службы по обеспечению безопасности дорожного движения в Советском районе нарядом ДПС был остановлен легковой автомобиль. 45-летний водитель — житель Нижнегорского района, направлялся к месту своего проживания, а при выезде с территории заправочной станции, расположенной на автодороге Джанкой-Феодосия-Керчь, выехал на проезжую часть с нарушением ПДД РФ и дорожных знаков, — говорится в сообщении.

Сотрудниками полиции гражданин был приглашен в патрульный автомобиль для составления административного протокола по ч.2 ст.12.16 КоАП РФ (несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги).

Несмотря на установленный в служебном автотранспорте комплекс видеофиксации, мужчина с целью избежать ответственности стал предлагать сотруднику полиции «решить» вопрос на месте за денежное вознаграждение.Инспектор ДПС предупредил водителя об уголовной ответственности за дачу взятки должностному лицу. Однако гражданин все равно вытащил несколько банкнот из своего кармана и положил на коврик служебной машины, — отметили в МВД по РК.

О факте склонения сотрудника полиции к коррупционному преступлению было незамедлительно сообщено в дежурную часть ОМВД России по Советскому району, на место выехала следственно-оперативная группа. Денежные купюры были изъяты, водитель доставлен в отдел полиции.

По ч.3 ст.30 ч.1 ст.291 УК РФ (дача взятки должностному лицу) возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает наказание от крупного денежного штрафа, до лишения свободы на срок до двух лет.