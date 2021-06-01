Деньги вперёд: налоговый вычет предложили выдавать при оформлении ипотеки

Средства налогового вычета при покупке квартиры — до 260 тыс. рублей — предложили выдавать при оформлении ипотеки. Их можно будет использовать на первоначальный взнос, что повысит доступность жилья. Такое предложение вице-премьеру Марату Хуснуллину направила федеральная риелторская сеть «Этажи», инициативу поддерживают в стройотрасли.

Сегодня налоговый вычет граждане, отмечают Известия , получают только после приобретения квартиры в собственность. Авторы инициативы предлагают переводить деньги банкам при регистрации ипотеки, а расчет производить, исходя из размера налога на доходы покупателя, уплаченные за последние три года до оформления кредита.

Вычитаем наперед

Для повышения доступности жилья и заинтересованности россиян в добросовестной оплате подоходных налогов федеральная риелторская сеть «Этажи» предложила изменить механизм выплаты налогового вычета при покупке квартиры. В частности, выдавать его банкам в качестве первоначального взноса при оформлении ипотечных кредитов, а расчет суммы средств производить на основании налоговой базы, сформированной в результате уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ) за последние три года до оформления кредита. Инициатива за подписью директора сети Ильдара Хусаинова направлена вице-премьеру Марату Хуснуллину. С копией документа ознакомились «Известия».

В настоящий момент инициатива в аппарат Марата Хуснуллина еще не поступила. Она будет рассмотрена в установленном порядке после получения, — сообщил «Известиям представитель вице-премьера Шамиль Галимуллин.

Сегодня, согласно ст. 220 Налогового кодекса РФ, имущественный вычет при покупке жилья может получить любой человек с учетом лимита в 2 млн рублей. Вернуть можно 13% от этой суммы, то есть до 260 тыс. рублей. Правом на получение этих средств каждый гражданин может воспользоваться раз в жизни. Сейчас получение налогового вычета возможно только после регистрации права собственности.

Ежегодная сумма выплат зависит от доходов человека. Например, при зарплате 50 тыс. рублей в месяц (до вычета 13%), сумма выплаченных налогов за три года составит 234 тыс. рублей — столько покупатель сможет получить на первоначальный взнос.

Мы предлагаем вариативный подход: люди смогут воспользоваться налоговым вычетом в качестве первоначального взноса. Тогда, если накопленные выплаты составляют меньше 260 тыс. рублей, человек получит остальные деньги уже после покупки. Или можно будет получить вычет как сегодня, — сказал Ильдар Хусаинов.

Для региональных покупателей подобная мера может быть реальной поддержкой, считает генеральный директор VSN Realty Яна Глазунова. Средняя стоимость 1 кв. м в регионах составляет около 50 тыс. рублей. И, например, при покупке однушки за 2 млн рублей получить 13% от ее стоимости — ощутимая поддержка, пояснила она.

Давно пора предоставить покупателям право самим определять срок получения налогового вычета. Всё может стать намного логичнее: человеку предстоят большие расходы, надо его как-то поддержать, давайте вернем ему часть уплаченного ранее налога. Звучит здраво, — сказала председатель совета директоров компании «БЕСТ-Новострой» Ирина Доброхотова.

Возможность внести первоначальный взнос в большем объеме позволит сократить кредитную нагрузку на покупателя на весь последующий период действия ипотеки, отметил президент ГК «Основа», председатель комиссии по вопросам индустрии строительных материалов и технологий Общественного совета при Минстрое Александр Ручьев. Также это будет востребовано, если у покупателя на момент сделки недостает части суммы до минимального объема первоначального взноса, добавил он.

Из-за низких или серых зарплат в регионах наиболее эффективно эта мера может работать совместно с другими инструментами поддержки — например, материнским капиталом, полагает управляющий партнер «ВекторСтройФинанс» Андрей Колочинский.

«Известия» направили запросы в Минстрой и Федеральную налоговую службу.

Степень риска

Принципиально не важно, как граждане будут получать вычет, — из уже фактически уплаченных налогов или тех, что им только предстоит выплатить, отметил коммерческий директор «Кортрос-Москва» Дмитрий Железнов. Однако чем меньше собственных средств (сбережений и текущих доходов) привлекает человек, тем выше в целом риск его неплатежеспособности, полагает он.

У заемщика, который недооценил свои финансовые возможности и перспективы, есть риск попасть в «долговую яму». Не исключена вероятность, что доля таких покупателей может стать больше, считает управляющий партнер компании «Метриум» Мария Литинецкая.

Впрочем, в опрошенных «Известиями» банках полагают, что подобные риски минимальны. Кредитные организации оценивают платежеспособность, исходя из фактических доходов клиента, пояснил руководитель управления кредитных рисков розничного сегмента Райффайзенбанка Алексей Крамарский. Рисков реализации предлагаемой меры мы не видим: перед выдачей любого кредита банки анализируют способность заемщика обслуживать кредит, добавил начальник управления ипотечных продаж ПСБ Татьяна Чернышева.

Кроме того, дополнительные средства на первоначальный взнос уменьшат сумму кредита — то есть ежемесячный платеж, указали в Газпромбанке. И это явно лучше, чем брать потребительский кредит для первоначального взноса, подчеркнули там. По словам зампреда правления Абсолют Банка Антона Павлова, мера даст возможность людям купить квартиру быстрее.

Заключение договора ипотеки не означает, что он будет исполнен, отметила руководитель проекта ОНФ «За права заемщиков» Евгения Лазарева. Поэтому переводить средства налогового вычета нужно после заключения сделки, регистрации и взаиморасчетов, уверена она.

Но фактически при предлагаемом варианте оформления налогового вычета будет действовать та же процедура, что сейчас реализуется с материнским капиталом, когда банки получают средства именно после регистрации сделки, пояснил Ильдар Хусаинов. То есть банки учитывают средства налогового вычета в качестве первоначального взноса по ипотеке, но получают их только после регистрации, указал он.

Источник: Известия

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