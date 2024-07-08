Деньги здесь: высокооплачиваемые офисные специалисты июля — пора менять работу?

Аналитики Авито Работы изучили вакансии в России и выяснили, что в июле 2024 года одной из самых высокооплачиваемых вакансий офисного сегмента стала позиция риелтора. Специалисту готовы предложить зарплату до 700 000 рублей в месяц. В подборку также вошли стоматолог-универсал и менеджер по продажам.

Риелтор в федеральное агентство недвижимости

В Астрахани самое крупное агентство недвижимости готово предложить риелтору зарплату до 700 000 рублей в месяц при свободном рабочем графике. Стоит отметить, что зарплата данных специалистов зависит от процента продаж. Компания готова рассмотреть кандидата без опыта работы, в обязанности которого будет входить анализ рынка и объектов недвижимости, организация сделок и осуществление подбора вариантов с предварительной оценкой недвижимости. Компания ищет ответственного и способного работать в режиме многозадачности коллегу. Работодатель предлагает не только высокую зарплату, но и бесплатное обучение, скидки в компании и оплату мобильной связи.

Стоматолог-универсал

В Москве клиника готова предложить стоматологу до 500 000 рублей в месяц. Работодатель рассмотрит кандидатов с опытом работы более 5 лет и с высшим профильным образованием. Соискатель должен обладать знаниями в области стоматологический хирургии, терапии и ортопедии. В его обязанности будет входить первичный прием и качественная и быстрая работа. Помимо высокой заработной платы, компания готова предоставить скидки в компании.

Менеджер по продажам в аренде спецтехники

В Москве в компанию ищут менеджера по продажам с зарплатой до 350 000 рублей в месяц при полном рабочем дне. Стоит отметить, что фактический размер оплаты данных специалистов напрямую зависит от процента продаж. Компания готова рассмотреть кандидата без опыта работы. Специалист будет выполнять ведение действующей клиентской базы и привлечение новых клиентов, прием заявок от заказчиков и продвижение бренда компании. Наниматель подчеркивает, что активная жизненная позиция, стрессоустойчивость и коммуникабельность будет приветствоваться.

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