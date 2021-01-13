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Департамент транспорта Правительства Севастополя призывает сообщать о нарушениях масочного режима
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

Департамент транспорта Правительства Севастополя призывает сообщать о нарушениях масочного режима

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 21:12 13.01.2021

Специалисты Департамента транспорта Правительства Севастополя обращаются к севастопольцам:

Если вы заметили в салоне автобуса, троллейбуса, катера или парома пассажиров без средств индивидуальной защиты, просим направить информацию (фото- и видеоматериалы) в сектор контроля Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры через смс, Viber, WhatsApp по единому номеру +7 978 300-00-09. В сообщении необходимо также указать время, маршрут и государственный номер транспортного средства.

Напомним, в связи с тем, что в Севастополе усилен контроль за соблюдением масочного режима в общественном транспорте, по поручению Губернатора создана рабочая группа, в которую входят сотрудники Департамента транспорта, полиции, Департамента общественной безопасности, а также представители перевозчиков.

В свою очередь, водители общественного транспорта обязаны не допускать в салон транспортного средства пассажиров без масок. К недобросовестным водителям будут применены штрафные санкции.

Департамент транспорта Правительства Севастополя призывает сообщать о нарушениях масочного режима

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