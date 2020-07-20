Департамент труда и соцзащиты администрации Симферополя работает и в выходные дни

Департамент труда и социальной защиты населения администрации Симферополя за минувшую неделю по вопросам предоставления мер социальной поддержки оказал 2674 консультаций гражданам, в том числе 1390 – семьям с детьми, 1119 – по вопросам льгот и компенсаций. Статистику озвучила начальник департамента Диана Фератова. По словам чиновника, за истекшую неделю принято 1414 заявлений от граждан для назначения мер социальной поддержки, в том числе 813 – семьям с детьми, 503 – по вопросам льгот и компенсаций. В ведомстве также напоминают: с 15 мая начат прием заявлений на новую меру социальной поддержки семьям с детьми от 3 до 7 лет.

В настоящее время принято 8499 заявлений, по 3367 принято решение о назначении пособия, 4025 отказов в связи с повторной подачей заявления или неполными данными, 1107 заявлений находятся на рассмотрении, — цитирует пресс-служба администрации крымской столицы Диану Фератову.

Кроме того, с 1 июня начат прием документов на единоразовую выплату на детей в возрасте от 16 до 18 лет.

По состоянию на 17 июля данная выплата назначена 5112 гражданам, по 645 заявлениям приняты отказные решения и 142 находятся в работе, — отметила начальник департамента.

По словам Дианы Фератовой, прием заявлений на выплаты на детей от 3 до 7 лет и от 16 до 18 лет осуществляется также через Единый портал государственных услуг — http://simadm.ru/press/government/25353/ .

Прием граждан департаментом ведется в окнах приема граждан, в холле 1 этажа здания с соблюдением дистанции, в актовом зале на 2 этаже с нанесением социальной разметки для приема граждан по вопросам льготного проезда, пособий на детей от 3 до 7 и от 16 до 18 лет.

Для своевременного принятия решений по заявлениям организована работа в полном объеме в выходные дни. По заявлениям, в которых допущены ошибки на портале госуслуг со стороны заявителей, организована обратная связь для разъяснения причин отказа, — подчёркивают в пресс-службе администрации Симферополя.