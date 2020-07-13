Департамент труда и соцзащиты администрации Симферополя работает в обычном режиме

Департаментом труда и социальной защиты населения администрации Симферополя прием граждан осуществляет по предварительной записи и в порядке живой очереди в обычном режиме. За неделю по вопросам предоставления мер социальной поддержки гражданам оказано 2407 консультации, в том числе 1025 – семьям с детьми, 1226 – по вопросам льгот и компенсаций.

За неделю департаментом принято 1050 заявлений от граждан для назначения мер социальной поддержки, в том числе 442 – семьям с детьми, 512 – по вопросам льгот и компенсаций, — цитирует пресс-служба администрации крымской столицы начальника департамента Диану Фератову.

По словам чиновника, с 15 мая начат прием заявлений на новую меру социальной поддержки семьям с детьми от 3 до 7 лет. В настоящее время принято 7782 заявлений, по 3361 принято решение о назначении пособия, 3391 отказов (в связи с повторной подачей заявления, неполными данными), 1701 заявление находится на рассмотрении. С 1 июня начат прием документов на единоразовую выплату на детей в возрасте от 16 до 18 лет, 4938 гражданам по состоянию на 10 июля назначена данная выплата, по 604 заявлениям приняты отказные решения и 144 находятся в работе.

С первого дня текущего месяца МФЦ начал прием заявлений от граждан на предоставление им права льготного проезда при введении Автоматизированной системы оплаты проезда с 01.09.2020, — также отметила начальник департамента труда и социальной защиты населения администрации крымской столицы.

Кроме того, в рамках подписанного дополнительного соглашения с МФЦ, с 1 июня начат прием граждан по вопросу выплаты пособий на детей в возрасте от 3 до 7 лет и от 16 до 18 лет, прием граждан ведется также в выходные дни. Подать заявление на эти выплаты можно также через Единый портал государственных услуг (подробнее — здесь ).

Прием документов в Департаменте ведется в окнах приема граждан в холле 1 этажа здания, с соблюдением социальной дистанции, в актовом зале на 2 этаже с нанесением дистанцирующей разметки для приема граждан по вопросам льготного проезда, пособий на детей от 3 до 7 и от 16 до 18 лет. Также для своевременного принятия решений по заявлениям организована работа в полном объеме в выходные дни. По заявлениям, в которых допущены ошибки на портале госуслуг со стороны заявителей, организована обратная связь для разъяснения причин отказа, — говорит Диана Фератова.

Напомним, что ознакомится с информацией о новых мерах социальной поддержки и порядке подачи заявления можно в социальных сетях и на официальном сайте структурного подразделения — здесь .