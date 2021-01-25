Департамент ЗАГС минюста Крыма приводит интересные факты в Татьянин день

Департамент ЗАГС минюста Крыма приводит интересные факты в День почитания Святой Татьяны. В частности, согласно информации Департамента, сегодня имя Татьяна хоть и не является очень популярным, однако ежегодно в среднем более 50 крымских девочек нарекают в честь святой покровительницы.

Например, в 2014 году 75 девочек назвали именем Татьяна, в 2015 и 2016 – по 56, в 2017 немного больше – 58, в 2018 — 45, в 2019 — 37, в 2020 — 34, а в новом, в 2021, пока что одной новорожденной девочке присвоили это имя.

25 января является популярным зимним свадебным днём, в нынешнем году свадеб в этот день нет по причине выходного дня отделов ЗАГС – понедельника, в 2020 году в этот день было зарегистрировано порядка 80 браков, при этом из общего числа невест, 5 девушек – обладательницы красивого русского имени Татьяна. В этом году, кстати, практически накануне российского дня студенчества, 22 и 23 января, молодыми жёнами стали 12 Татьян, — рассказали в Департаменте ЗАГС.

А еще именно 25 января 1858 года впервые прозвучал, после чего стал знаменитым на весь мир, марш Мендельсона. Музыкальная композиция исполнена на свадьбе принцессы Виктории и кронпринца прусского Фридриха. Орган, на котором Мендельсон исполнял знаменитый марш, сегодня расположен в Лондонском районе Тоттенхеме, в церкви Святой Анны.

По информации пресс-службы министерства юстиции РК.