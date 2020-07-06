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Департамент здравоохранения Правительства Севастополя переехал и сменил номера телефонов
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

Департамент здравоохранения Правительства Севастополя переехал и сменил номера телефонов

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 11:50 06.07.2020

Департамент здравоохранения Правительства Севастополя теперь располагается по адресу ул. Симферопольская, 2.

Личные приёмы граждан по-прежнему ограничены. По всем вопросам рекомендуем обращаться по телефону, — отмечают в пресс-службе Правительства Севастополя.

Обновлённые номера отделов Департамента здравоохранения:

  • Приемная директора Департамента: 41-73-01
  • Отдел обращений граждан: 41-73-07
  • Канцелярия: 41-73-08
  • Отдел государственных закупок: 41-73-04
  • Планово-экономический отдел: 41-73-09
  • Отдел лекарственного обеспечения: 41-73-10
  • Бухгалтерия: 41-73-06
  • Отдел лицензирования: 41-73-05
  • Отдел кадров: 41-73-11
  • Юридический отдел: 41-73-03

Департамент здравоохранения Правительства Севастополя переехал и сменил номера телефонов

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