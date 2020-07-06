Департамент здравоохранения Правительства Севастополя переехал и сменил номера телефонов

Департамент здравоохранения Правительства Севастополя теперь располагается по адресу ул. Симферопольская, 2.
Личные приёмы граждан по-прежнему ограничены. По всем вопросам рекомендуем обращаться по телефону, — отмечают в пресс-службе Правительства Севастополя.
Обновлённые номера отделов Департамента здравоохранения:
- Приемная директора Департамента: 41-73-01
- Отдел обращений граждан: 41-73-07
- Канцелярия: 41-73-08
- Отдел государственных закупок: 41-73-04
- Планово-экономический отдел: 41-73-09
- Отдел лекарственного обеспечения: 41-73-10
- Бухгалтерия: 41-73-06
- Отдел лицензирования: 41-73-05
- Отдел кадров: 41-73-11
- Юридический отдел: 41-73-03
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