Департамент здравоохранения Правительства Севастополя переехал и сменил номера телефонов

Департамент здравоохранения Правительства Севастополя теперь располагается по адресу ул. Симферопольская, 2.

Личные приёмы граждан по-прежнему ограничены. По всем вопросам рекомендуем обращаться по телефону, — отмечают в пресс-службе Правительства Севастополя.