«Депортиво Окоталь» — «Реал Эстели»: прогноз и ставка на матч 11-го тура чемпионата Никарагуа 2019/20

Клуб из города Окоталь рвется в ТОП-6, а их ближайший соперник сражается за чемпионство.

Чем завершится встреча 11-го тура чемпионата Никарагуа «Депортиво Окоталь» — «Реал Эстели»: прогноз на футбол бесплатно от экспертов портала odds.ru

«Депортиво Окоталь»

«Воины Сеговии» были основаны в 2002-м году, но не успели добиться каких-то значимых достижений. Единственный их титул – победа в Сегунде, втором по силе дивизионе страны. Это случилось в 2017-м году. Триумф в Сегунде обеспечил клуб не только титулом, но и путевкой в высший дивизион Никарагуа.

Текущая кампания – третья для «Депортиво Окоталь» в Премьер дивизионе. Команда занимала седьмое и девятое место в его турнирной таблице. Сейчас же «Депортиво Окоталь» располагается на восьмом месте, у него девять очков на счету. В стартовых 10 турах «воины Сеговии» забили шесть мячей и пропустили 13 в свои ворота. Отставание от шестого места составляет три очка.

«Депортиво Окоталь» совершенно не умеет играть на выезде: два гола, 11 пропущенных мячей и всего один балл в пяти играх вне дома. В родных же стенах команда набрала восемь баллов и потерпела только одно поражение в пяти играх. Разница мячей – 4:2. К отчетной встрече «Депортиво Окоталь» подходит после гостевого поражения от «Дириангена» со счетом 0:2.

«Реал Эстели»

«Северный поезд» подбирается к поединку очередного тура национального первенства Никарагуа в хорошем расположении духа. Команда из Эстели выиграла два последних тура. Сейчас она занимает третье место и имеет на своем счету 20 очков. Отставание от лидирующего в чемпионате «Дириангена» составляет три очка.

«Реал Эстели» неоднократно побеждал в национальном первенстве Никарагуа. В том числе «северный поезд» выиграл и Клаусуру 2019-го года. В текущем сезоне «Реал Эстели» неповторим на своем поле. Клуб провел шесть матчей дома и набрал 13 очков при одном поражении. За это время «северный поезд» отметился 16-ю забитыми голами, а пропустил только три мяча. На выезде команда провела четыре поединка и набрала семь очков. За это время футболисты «Реал Эстели» сумели отличиться четыре раза, а пропустили три гола.

Ставки на матч

Букмекеры нарекли фаворитом поединка команду гостей, а движение линии в том же направлении говорит о полном согласии бетторов с этим мнением. Сделать ставку на победу «Реал Эстели» можно по коэффициенту 1.65, а поставить на успех «Депортиво Окоталь» можно за 4.88. Ничья стоит 3.68.

Кроме того, букмекеры не особо верят в голевой исход поединка: ТБ стоит 2.17, а ТМ – 1.69.

Прогноз на матч

Чемпионат Никарагуа редко когда мог вызвать интерес у поклонников беттинга, но в эпоху пандемии вируса к нему просыпается интерес. Из-за того, что он проводится в отличии от большинства других национальных первенств по футболу. Выбрать ставку непросто, но эксперты предлагают поставить на то, что будет забито не менее двух мячей.

«Реал Эстели» сильнее своего визави, но не так убедителен на выезде. «Депортиво Окоталь», в свою очередь, хорошо играет дома. Это намекает на то, что есть хорошие шансы увидеть относительно равную игру. Соперники ни раз встречались на поле «Депортиво Окоталь» и чаще всего эти матчи получались голевыми. В шести из семи последних матчей такого рода было забито не менее двух голов. В пяти из семи таких поединков был пробит тотал. Поэтому доверимся статистике личных встреч при выборе ставки на матч.