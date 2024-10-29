Провокаторы с Украины, которые пытались в 2014 году сорвать референдум о статусе Крыма, приехали в Грузию и вновь пытаются спровоцировать конфликт. Об этом

Ранее источники сообщили ТАСС, что снайперы, подготовленные на Украине, прибывают в Грузию для организации провокаций во время массовых акций протеста.

Мы видим с экранов телевизоров, что в Грузию совсем не случайно понаехали те же самые мошенники и провокаторы из Киева, которые приезжали в Крым на референдум в 2014 году. Они в Крыму пытались запугивать и подталкивать к противостоянию друг против друга жителей полуострова, вырывали у них из рук и рвали паспорта в надежде украсть их мечту, тем самым лишая их возможности голосовать, — сказал депутат.

Шеремет, который в 2014 году возглавлял народное ополчение Крыма, сообщил, что провокаторы из Киева встретили в Симферополе жесткий отпор. Он считает, что грузинскому народу надо сплотиться и не поддаваться на провокации, изгнав из своей страны приехавших киевских неонацистов.

Вечером 28 октября перед грузинским парламентом начался митинг против итогов парламентских выборов, организованный президентом страны Саломе Зурабишвили, которая 27 октября заявила, что не признает результаты выборов. Как сообщает корреспондент ТАСС с места проведения акции, на площади многолюдно, люди держат в руках флаги Грузии и ЕС, а также транспаранты. Собравшиеся вышли на проспект Руставели, перекрыв движение автотранспорта по нему.

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе неоднократно призывал оппозицию воздержаться от планов дестабилизировать обстановку. О подобных планах противников власти он заявлял еще до выборов. В то же время, как отмечал премьер, у оппозиции нет ресурса для подобных действий.

источник: ТАСС