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Депутат Госдумы Наталья Поклонская будет разбираться с миллионами на приют для животных в Симферополе
Фото: ФБ

Депутат Госдумы Наталья Поклонская будет разбираться с миллионами на приют для животных в Симферополе

Опубликовал: CrimeaPRESS в Люди в Крыму 20:13 16.08.2020

Куда «исчезли» 55 миллионов на приют для бездомных животных?

Депутат Госдумы, экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская раскритиковала состояние приюта для домашних животных в Симферополе, на обустройство которого было выделено 55 миллионов рублей. Об этом сообщает «Вести-Крым».

Я приехала посмотреть — куда эти 55 миллионов у нас растворились в воздухе в Симферополе. Разруха полная. Здесь должна была быть ветеринарная клиника, пищеблок. Мало того, электроэнергию отключили давным-давно, за долги. Вольеры уже рушатся. У меня огромное желание провести большое мероприятие с привлечением всех правоохранительных органов, для того, чтобы найти эти 55 миллионов рублей, — рассказала Поклонская.

Приют, расположенный на ул. Крымской правды в Симферополе, рассчитан на одновременное пребывание здесь около 200 животных. Сначала на его строительство было выделено 32 миллиона рублей, потом еще 20. Вероятно, были и еще 3 миллиона (раз Поклонская называет сумму 5 миллионов рублей). Проект предусматривал строительство хозяйственного и административного блоков, крытых вольеров, ветеринарной клиники, а также пожарных резервуаров и очистных сооружений.

Депутат Госдумы Наталья Поклонская будет разбираться с миллионами на приют для животных в Симферополе

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