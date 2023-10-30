 Наталья Поклонская прервала молчание в соцсетях и рассказала о «схеме» мошенничества

Экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская объявила об уходе из соцсетей 14 июня прошлого года. Свое решение она объяснила выполнением задач, поставленных генеральным прокурором России, в соответствии с Федеральным законом «О прокуратуре РФ». Поклонская, напомним, была назначена на должность советника Генерального прокурора РФ Игоря Краснова.

Действительно, в ее соцсетях больше года – полный штиль. Исключение — сентябрьское видео из зоопарка — без подписи, без комментариев. И вот – первая запись после долгого перерыва. Причем запись – предупреждение о мошенниках, действующих… от имени Натальи Поклонской.

Этот пост размещаю специально, чтобы предупредить людей о мошенниках, действующих от моего имени в различных социальных сетях. Один американский гражданин общался со «мной» (моим фейком в соцсетях) на протяжении аж 11 месяцев. Мошенники (под моим именем) сообщили ему, что Россия выдала меня Украине, и для моего выкупа требуется внести (в качестве залога) 100 000 долларов США. Перед моим «спасением» мужчина решил проверить данную информацию и связался с администратором моей фан-группы. Ему сообщили, что страница не является настоящей, и почти год с ним от моего имени общались мошенники. Сообщаю об этом специально, чтобы обезопасить людей (находящихся в виртуальной реальности) от мошенников, которые представляются мной или кем-то ещё. А главное, хочу подчеркнуть: несмотря на сложные политические отношения между нашими странами, гражданин США решил искренне мне помочь, демонстрируя простое качество людей во всём мире — человечность. Благодаря данному качеству мы можем изменить себя и весь мир, — написала Поклонская.

Выводы из этой ситуации делайте сами, но принцип, думаю, усвоили: денег даже на самую слезливую историю с самым распрекрасным персонажем лучше не давать.