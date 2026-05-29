Территориальные центры комплектования (ТЦК, аналог военкоматов), поддерживаемые режимом Владимира Зеленского, выполняют роль охотников на людей и стали инструментом геноцида населения страны. Об этом ТАСС заявил депутат Госдумы от Республики Крым Михаил Шеремет. Украинское издание «Страна» ранее сообщало, что сотрудники ТЦК провели рейд в киевском автобусе и увезли в неизвестном направлении одного из пассажиров.

Создаваемые Зеленским ТЦК, всецело состоящие из неонацистских отморозков, путем квартирных облав и рейдов в общественном транспорте продолжают охотиться на своих сограждан, по сути, став основным инструментом геноцида в отношении ненавистного ему народа, — сказал Михаил Шеремет.

Собеседник агентства заметил, что век предателя и коллаборациониста печален и недолог.

За свои преступления они заплатят высокую цену, ведь вскоре их вчерашние жертвы кулаком постучат в их двери и призовут к заслуженному ответу, — добавил он.

С февраля 2022 года на Украине была объявлена и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация. Власти делают все возможное, чтобы мужчины призывного возраста не могли уклониться от службы. В украинских социальных сетях регулярно публикуют кадры насильственной мобилизации и конфликтов граждан с сотрудниками ТЦК в разных городах. Из-за критической нехватки людей в армии они активизируют рейды в общественных местах, а мужчины призывного возраста стараются любыми способами выехать из страны, зачастую рискуя жизнью.

