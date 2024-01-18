Депутаты Госдумы одобрили продление «дачной амнистии» для общего имущества

Здания, относящиеся к имуществу общего пользования садоводческих и огороднических товариществ, смогут пройти по «дачной амнистии» в срок до 1 марта 2031 года. Такой законопроект, сообщает «Российская газета», Госдума приняла во втором чтении.

По нынешним нормам, оформить такое имущество в упрощенном порядке можно было в срок до 1 января 2024 года. Продление предложили первый замглавы Совфеда РФ, секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак, а также глава думского комитета по госстроительству Павел Крашенинников и ряд их коллег.

Как объяснил Турчак, в законопроекте речь идет о постройках, возведенных до 2004 года. По «дачной амнистии» их можно поставить на кадастровый учет и осуществить государственную регистрацию прав в упрощенном порядке.

Что именно упрощается для дачников? Как пояснил сенатор, для оформления достаточно правоустанавливающего документа, декларации, составленной председателем товарищества. С этим документом нужно прийти в МФЦ либо разместить на портале «Госуслуги». И не нужна будет подготовка техплана, отметил сенатор.