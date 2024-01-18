Депутаты Госдумы одобрили продление «дачной амнистии» для общего имущества

Здания, относящиеся к имуществу общего пользования садоводческих и огороднических товариществ, смогут пройти по «дачной амнистии» в срок до 1 марта 2031 года. Такой законопроект, сообщает «Российская газета», Госдума приняла во втором чтении.
По нынешним нормам, оформить такое имущество в упрощенном порядке можно было в срок до 1 января 2024 года. Продление предложили первый замглавы Совфеда РФ, секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак, а также глава думского комитета по госстроительству Павел Крашенинников и ряд их коллег.
Как объяснил Турчак, в законопроекте речь идет о постройках, возведенных до 2004 года. По «дачной амнистии» их можно поставить на кадастровый учет и осуществить государственную регистрацию прав в упрощенном порядке.
Что именно упрощается для дачников? Как пояснил сенатор, для оформления достаточно правоустанавливающего документа, декларации, составленной председателем товарищества. С этим документом нужно прийти в МФЦ либо разместить на портале «Госуслуги». И не нужна будет подготовка техплана, отметил сенатор.
Если такой порядок отменить, то зарегистрировать эти постройки можно будет только через суд, — уточнил Турчак, — поскольку на них зачастую отсутствуют необходимые разрешения.
Его соавтор Павел Крашенинников пояснил, что понимать под общей собственностью. Это, по словам депутата, гаражи, сторожки, водонапорные башни и другие объекты.
Он также разъяснил, почему выбран именно март 2031 года. Дело в том, что это общий срок «амнистии» в отношении садовых и жилых домов граждан и упрощенной бесплатной приватизации земельных участков.
Почему упрощение важно для дачников? По словам Крашенинникова, одна из основных причин проволочек — отсутствие у садовых товариществ оформленных прав на земельные участки, на которых расположены те или иные объекты общего пользования. И далеко не все успели провести сторожки и прочие постройки по «амнистии». Новый закон избавит граждан от тяжб по этому поводу.
Незарегистрированные дома и строения могут быть признаны самовольными постройками, что грозит их сносом. Важно предоставить возможность официально зарегистрировать строения всем желающим, — подчеркивает Павел Крашенинников.
Между тем работа над упрощением процедур оформления права собственности на недвижимое имущество в Госдуме продолжается.
В настоящее время готовится ряд инициатив, которые проходят согласование в правительстве России, профильных ведомствах и комитетах. В ближайшее время законопроекты будут внесены в Госдуму, — пообещал депутат.
источник: «Российская газета»
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