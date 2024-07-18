Депутаты Госдумы предлагают расширить действие «дачной амнистии»

С инициативой выступила группа депутатов. Одним из авторов документа является председатель Комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

Он напомнил «РГ», что согласно действующему законодательству, земельные участки из земель сельскохозяйственного назначения, которые находятся не дальше, чем в 30 километрах от границ сельских поселений, могут использоваться только для сельскохозяйственной деятельности. Например: выращивание, производство и переработка сельскохозяйственной продукции.

Однако часто различные дачные поселки расположены именно на землях сельхозназначения в границах сельских поселений и используются гражданами не для крестьянской работы, а для отдыха от городской жизни.

Садоводам и огородникам участки предоставлялись начиная с 40-х годов прошлого века, в том числе и из земель сельскохозяйственного назначения, которые находились ближе к населенным пунктам, чем установленные действующим сегодня законом 30 километров, — рассказывает Павел Крашенинников. — За эти годы люди отстроили дома, некоторые СНТ разрослись и имеют собственную инфраструктуру. Однако действующее законодательство ограничивает использование этих территорий для ведения садоводства или огородничества.

Дело в том, что с 4 июля 2016 года вступили в силу новые правила, запретившие возводить дома на нивах вблизи городов. Многие дачники оказались в сложном положении. Поэтому инициаторы проекта предлагают защитить людей.

Если участок на сельхозземле был выдан дачнику до 2016 года, там можно будет построить дом

Мы предлагаем этот законопроект в развитие «дачной амнистии», — заявил Павел Крашенинников. — Зачастую, граждане и сами не знают, что их СНТ стоит на сельхозземле, а узнают об этом, только когда решают воспользоваться положениями «дачной амнистии» и зарегистрировать участок в упрощенном порядке. Разумеется, сталкиваются со сложностями, отказом в регистрации и прочими проблемами. Законопроект направлен на защиту прав собственников земли и правового положения СНТ.

Для решения выявленной проблемы авторами законопроекта предлагается внести соответствующие изменения в Земельный кодекс РФ. Следует отметить, что это будет касаться граждан, которым земельные участки были предоставлены до 4 июля 2016 года, т.е. до даты вступления в силу закона, установившего ограничения.

Кстати, по данным Росреестра, с начала 2024 года россияне построили и поставили на кадастровый учет более 220 тысяч частных домов. Это на 38 тысяч больше, чем в аналогичном периоде 2023 года.

Граждане проявляют стабильный интерес к индивидуальному жилищному строительству, — прокомментировал глава Росреестра Олег Скуфинский.

Основным стройматериалом в рассмотренном периоде оказалось дерево. Чуть реже граждане строили дома из кирпича. Меньше всего население возводило панельные дома.

источник: «Российская газета»