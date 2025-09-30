Прямо сейчас:
Главная | Актуально | Депутаты Госдумы предлагают включать отопление раньше срока
Новости Республики
Депутаты Госдумы предлагают включать отопление раньше срока

Депутаты Госдумы предлагают включать отопление раньше срока

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 13:42 30.09.2025

Жителям многоквартирных домов нужно дать возможность принимать решение о включении отопления самостоятельно, считают депутаты от фракции «Новые люди» Владислав Даванков, Антон Ткачёв и Сангаджи Тарбаев. Они направили обращение с такой инициативой министру строительства и ЖКХ РФ Иреку Файзуллину, сообщает ТАСС. Предполагается, что решение о начале отопительного сезона в доме жильцы будут принимать с помощью голосования на «Госуслугах».

Депутаты попросили главу Минстроя оценить целесообразность реализации этой инициативы. Если идея будет поддержана, потребуется внести изменений в постановление правительства №354 от 6 мая 2011 года и другие нормативные акты.

Сейчас отопительный сезон начинается, когда среднесуточная температура воздуха сохраняется на уровне ниже плюс 8 градусов в течение пяти дней. Жителям многоквартирных домов приходится долгое время ждать отопления. При этом многие жильцы, особенно пожилые люди и дети, уже при температуре +13 испытывают дискомфорт. Депутатам и ресурсоснабжающим компаниям ежегодно поступают просьбы ускорить начало отопительного периода.

Узнайте больше:  Дома в Крыму активно покупают жители ДФО, Сибири и других округов РФ

Предполагается, что голосование о включении отопления будут проводить среди жителей, подключённых к одной ресурсоснабжающей организации. Если люди примут такое решение, ресурсоснабжающая организация должна будет подать тепло в дома раньше нормативного срока. При этом действующие правила о начале отопительного сезона сохранятся в качестве гарантии для тех, кто не принимает участия в голосовании. Если люди не проголосуют за ранний запуск отопления, тепло в дома будут подавать согласно действующему постановлению правительства.

источник: ЦИАН

голоса
Оцените материал
Просмотры: 11

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами:

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.

0
Оставьте комментарий! Напишите, что думаете по поводу статьи.x