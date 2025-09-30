Депутаты Госдумы предлагают включать отопление раньше срока

Депутаты попросили главу Минстроя оценить целесообразность реализации этой инициативы. Если идея будет поддержана, потребуется внести изменений в постановление правительства №354 от 6 мая 2011 года и другие нормативные акты.

Сейчас отопительный сезон начинается, когда среднесуточная температура воздуха сохраняется на уровне ниже плюс 8 градусов в течение пяти дней. Жителям многоквартирных домов приходится долгое время ждать отопления. При этом многие жильцы, особенно пожилые люди и дети, уже при температуре +13 испытывают дискомфорт. Депутатам и ресурсоснабжающим компаниям ежегодно поступают просьбы ускорить начало отопительного периода.

Предполагается, что голосование о включении отопления будут проводить среди жителей, подключённых к одной ресурсоснабжающей организации. Если люди примут такое решение, ресурсоснабжающая организация должна будет подать тепло в дома раньше нормативного срока. При этом действующие правила о начале отопительного сезона сохранятся в качестве гарантии для тех, кто не принимает участия в голосовании. Если люди не проголосуют за ранний запуск отопления, тепло в дома будут подавать согласно действующему постановлению правительства.

источник: ЦИАН